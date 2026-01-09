Pazartesi kar yağacak mı, haftaya kar yağacak mı?

Uzman değerlendirmelerine göre söz konusu soğuk hava dalgası pazartesi günü itibarıyla yurdu saracak. İstanbul'da hafta başında kuvvetli kar yağışı beklenirken, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, olası olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. Kadıoğlu, pazartesi gününe dikkat çekerek, sıcaklık ve yağışın yoğun kar için uygun olacağını belirtti ve mümkün olanların evden çalışmasının daha güvenli olacağını ifade etti.

HAFTA SONU HAVA DEĞİŞİYOR, SICAKLIKLAR GERİLİYOR

Meteorolojik değerlendirmelere göre hafta sonu itibarıyla yurt genelinde hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacak. Cumartesi günü Marmara ve Ege'de yağışlar sağanak şeklinde görülürken, pazar akşam saatlerinden sonra sistemin etkisini artırarak İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor. Yeni haftanın ilk günüyle birlikte soğuk hava dalgasının ülke geneline yayılması öngörülüyor.

PEK ÇOK İLDE KAR BEKLENİYOR

Tahminlere göre pazartesi günü başta Ankara, Eskişehir, Bolu ve Erzurum olmak üzere birçok şehirde kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kış şartlarının hissedilir hale gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ YOĞUN KAR YAĞIŞI

İstanbul'da hafta sonu boyunca kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden poyraz şeklinde sert eseceği tahmin ediliyor. Pazartesi günüyle birlikte sıcaklıkların tek haneli değerlere gerilemesi ve şehir genelinde kuvvetli kar yağışının görülmesi bekleniyor.

"PAZARTESİ İÇİN PLAN YAPMAYIN" UYARISI

İTÜ Uçak Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul için kritik tarihe dikkat çekti. 12 Ocak Pazartesi gününü işaret eden Kadıoğlu, hava sıcaklığı ve yağış koşullarının yoğun kar için son derece uygun olduğunu belirterek vatandaşların mümkünse plan yapmamasını önerdi. Salı gününe ilişkin belirsizliğin sürdüğünü ifade eden Kadıoğlu, uzaktan çalışma imkanlarının değerlendirilmesinin faydalı olacağını vurguladı.

5 GÜNLÜK TAHMİN KAR YAĞIŞINI DOĞRULUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre İstanbul'da cumartesi günü sağanak, pazar günü ise kuvvetli yağmur bekleniyor. Pazar günü sıcaklıkların 7 ila 10 derece aralığında seyretmesi öngörülürken, pazartesi günüyle birlikte kent genelinde sıcaklıkların hızla düşerek yağışın kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Özellikle batı ve kuzey ilçelerle birlikte merkezi ilçelerde de kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

GECE SICAKLIKLARI EKSİ DEĞERLERE İNECEK

Verilere göre pazartesi günü kar yağışıyla birlikte en düşük sıcaklıkların 0 ila 2 derece seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor. Salı günü ise yağışın yerini çok bulutlu bir havaya bırakacağı, ancak gece saatlerinde sıcaklıkların birçok bölgede sıfırın altına inerek -1 ile -5 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.