Paraguay Teknik Direktörü kimdir? Paraguay'ın hocası Gustavo Alfaro kimdir, kaç yaşında, nereli?

Güney Amerika futbolunda uzun yıllardır önemli bir teknik adam olarak öne çıkan Gustavo Alfaro, hem kulüp hem de millî takım düzeyinde elde ettiği başarılarla dikkat çeken isimlerden biridir. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanında önemli bir yolculuğa çıkan Alfaro, farklı takımlarda kazandığı şampiyonluklarla adından söz ettirmiştir. Peki, Paraguay'ın hocası Gustavo Alfaro kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

PARAGUAY TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Paraguay Millî Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü Gustavo Alfaro yürütmektedir. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık mesleğine yönelen Alfaro, yıllar içerisinde Arjantin futbolunun farklı kulüplerinde görev alarak önemli deneyimler kazanmıştır.

PARAGUAY'IN HOCASI GUSTAVO ALFARO KİMDİR?

Arjantinli eski profesyonel futbolcudur. Futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktörlük alanına yönelen Alfaro, uzun yıllar boyunca Arjantin futbolunda çeşitli kulüplerde görev yapmıştır.

Teknik direktörlük kariyerinde özellikle takım organizasyonu ve saha içi disipline verdiği önemle tanınan Alfaro, birçok farklı kulüpte görev alarak önemli başarılar elde etmiştir. Kariyeri boyunca kazandığı yerel ve uluslararası kupalar, onun Güney Amerika futbolundaki yerini güçlendiren unsurlar arasında gösterilmektedir.

Bugün Paraguay Millî Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak görev yapan Alfaro, deneyimi ve geçmiş başarılarıyla dikkat çekmektedir.

GUSTAVO ALFARO KAÇ YAŞINDA?

14 Ağustos 1962 doğumlu olan Gustavo Alfaro, 2026 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

GUSTAVO ALFARO NERELİ?

Gustavo Alfaro, Arjantinlidir. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinin büyük bölümünü de Arjantin futbolu içerisinde geçirmiştir.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR

Gustavo Alfaro'nun teknik direktörlük kariyeri boyunca elde ettiği başarılar, onun Güney Amerika futbolundaki yerini ortaya koymaktadır. Çalıştırdığı takımlarla kazandığı kupalar ve lig şampiyonlukları kariyerinin en önemli kilometre taşları arasında bulunmaktadır.

OLIMPO

Primera B Nacional: 2001–02

ARSENAL

Primera División (Arjantin): 2012 Clausura

Arjantin Süper Kupası: 2012

Arjantin Kupası: 2012–13

Copa Sudamericana: 2007

BOCA JUNIORS

Arjantin Süper Kupası: 2018