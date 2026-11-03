Owono kimdir, hangi takımda oynuyor, Jesús Owono futboldan men edildi mi, Owono hapis cezası alacak mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hakem raporunda Owono'nun rakibine "aşırı güçle" müdahale ettiği belirtilirken, İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun vereceği karar merakla bekleniyor. Andorra kulübü ise pozisyonda kasıt olmadığını açıkladı. İşte Jesús Owono'ya ve alabileceği cezaya dair bilinenler.

JESÚS OWONO KİMDİR?

Jesús Owono, 1 Mart 2001'de Ekvator Ginesi'nin Bata kentinde doğdu. 1,83 boyundaki kaleci, Ekvator Ginesi Milli Takımı formasıyla 44 maça çıktı.

Futbol eğitimini İspanya'nın Deportivo Alavés kulübünün altyapısında alan Owono, 2022 yılında Alavés'in A takımında İspanya Birinci Ligi'nde ilk maçına çıktı. 2025-2026 sezonunda Andorra'ya kiralanan kaleci, Ağustos 2026'da Andorra'ya kalıcı olarak transfer oldu ve kulüple 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Owono, Tenerife maçından önce bu sezon Andorra'da 6 kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

OWONO KAÇ YAŞINDA?

2001 doğumlu olan Jesús Owono, 25 yaşında.

TENERİFE ANDORRA MAÇINDA NE OLDU?

Tenerife ile Andorra arasında 2 Kasım 2026'da oynanan maç 2-2 devam ederken, 90+7. dakikada hızlı hücuma çıkan Tenerife'de Jesús de Miguel, kalesini terk eden Andorra kalecisi Jesús Owono'nun sert müdahalesiyle yerde kaldı. Owono'nun dizinin çarptığı De Miguel, baş ve göğüs bölgesinden ağır yaralandı.

Maçın hakemi Manuel Ángel Pérez Hernández, Owono'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi ve karşılaşmayı tatil etti. Hastaneye kaldırılan Jesús de Miguel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OWONO FUTBOLDAN MEN EDİLDİ Mİ?

Hayır, Jesús Owono'nun futboldan men edildiğine dair bir karar bulunmuyor. İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun olayla ilgili henüz açıkladığı bir karar yok.

OWONO CEZA ALACAK MI?

Jesús Owono'nun İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan ceza alması bekleniyor. Hakem raporunda Owono'nun kırmızı kartla oyundan atıldığı ve rakibine aşırı güçle, bacağı yukarıda sert bir müdahalede bulunduğu yer aldı. Bu ifadenin, cezanın belirlenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

İspanyol basınında yer alan değerlendirmelere göre Owono'nun durumu, İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kodu'nun iki farklı maddesi kapsamında ele alınabilir:

Madde 130 (oyun içi şiddet): 1 ila 3 maç ceza

Madde 102 (rakibe karşı şiddet): Ağır sonuçlu eylemlerde 4 ila 12 maç ceza

İspanyol basınındaki yorumlara göre olayın sonuçlarının ağırlığı nedeniyle 102. maddenin uygulanması ihtimali daha yüksek görülüyor. Bu durumda Owono'nun 4 ila 12 maç arasında men cezası alabileceği belirtiliyor. Ancak disiplin kodunun ölümle sonuçlanan olayları açıkça düzenlemediği de vurgulanıyor.

OWONO HAKKINDA CEZAİ SÜREÇ BAŞLATILACAK MI?

İspanyol basınında, olayın olası cezai boyutu da tartışılıyor. İspanya Ceza Kanunu'nun taksirle öldürmeyi düzenleyen 142. maddesine göre ağır taksir halinde 1 ila 4 yıl hapis cezası öngörülüyor. Ancak hukukçular, şu aşamada bir cezai yaptırım beklenmediğini belirtiyor. Değerlendirme yapılabilmesi için maç görüntüleri, olayın koşulları, bilirkişi raporları ve adli tıp raporunun incelenmesi gerekiyor.

ANDORRA'DAN AÇIKLAMA

Andorra kulübü, pozisyonda Owono'nun kasıt taşımadığını açıkladı. Kulüp, kalecinin çıkışının zamanlamasının yanlış olduğunu ve olayın kötü sonuçlandığını kabul etti.

OWONO'NUN DURUMU NASIL?

Jesús Owono, olayın ardından henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı. İspanyol radyosu COPE'nin haberine göre genç kaleci, yaşananlardan derinden etkilendi ve öncelikle Jesús de Miguel'in ailesinden özel olarak özür dilemek istiyor.

Owono, maçın ardından stattaki bazı taraftarların hakaretlerine ve "katil" tezahüratlarına maruz kaldı. Kaleci, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Instagram hesabındaki yorumları kısıtladı.