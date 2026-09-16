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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova Kılıç Kavşağı mevkisinde 5 otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova Kılıç Kavşağı mevkisinde 5 otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa istikametinde, Kılıç Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada seyir halindeki 5 otomobil, otobüs ve tırın birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine Altınova ve Çiftlikköy belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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