ÖSYM EK TERCİH KILAVUZU 2026: YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM ek tercih ne zaman?

2026- Yks yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının gündeminde bu kez ek tercih süreci yer alıyor. İlk tercihlerde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya tercih ettiği bölüme yerleşemeyen adaylar, boş kontenjan oluşması halinde yapılacak ek yerleştirmeyi takip ediyor. Peki, 2026 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM ek tercih ne zaman? Detaylar...

ÖSYM EK TERCİH KILAVUZU 2026

18 Ağustos 2026 itibarıyla ise 2026-YKS ek yerleştirme sürecine ilişkin resmi tarih ve kılavuz henüz açıklanmış değil. ÖSYM'nin güncel 2026-YKS sayfasında şu aşamada ek yerleştirme kılavuzu veya ek tercih tarihlerini duyuran bir ilan bulunmuyor.

Ek yerleştirme sürecinin başlayabilmesi için ilk yerleştirme sonrasında üniversitelerde kayıt işlemlerinin tamamlanması ve boş kalan kontenjanların belirlenmesi gerekiyor. Ardından ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunu yayımlaması ve adayların tercih işlemlerini başlatması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

18 Ağustos 2026 itibarıyla 2026-YKS ek tercih kılavuzu yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2026-YKS için yayımladığı mevcut kılavuz, ilk yerleştirme döneminde kullanılmak üzere hazırlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Bu kılavuz 21 Temmuz 2026 tarihinde yayımlandı.

Ek yerleştirmede kullanılacak kontenjanlar ve tercih kuralları ise ilk yerleştirme kılavuzundan farklı olarak, ek yerleştirme için ÖSYM tarafından yayımlanacak yeni kılavuzla netleşecek.

Dolayısıyla adayların, internette veya sosyal medya platformlarında paylaşılan ve resmi ÖSYM duyurusu niteliği taşımayan tarih ve kontenjan bilgilerine karşı dikkatli olması gerekiyor. Ek tercih tarihleri, boş kontenjanlar ve tercih koşulları ÖSYM'nin resmi duyurusuyla kesinlik kazanacak.

ÖSYM EK TERCİH NE ZAMAN?

18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla ÖSYM, 2026-YKS ek tercih tarihlerini açıklamadı. Bu nedenle adayların ek tercihlerin başlayacağı gün konusunda şu aşamada kesin bir tarih vermek mümkün değil.

2026-YKS'nin ilk tercih dönemi 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. ÖSYM'nin duyurusuna göre tercih işlemleri 29 Temmuz'da saat 11.45'te başladı.

Ek yerleştirme ise ilk yerleştirme sürecinden sonra gerçekleştirilen ayrı bir aşama olacak. Üniversitelerde kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların belirlenmesiyle birlikte ek yerleştirme için gerekli hazırlıkların yapılması bekleniyor.

Bu nedenle ÖSYM ek tercih ne zaman? sorusunun yanıtı, ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi takvimle belli olacak. Başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri açıklanmadan adayların tercih işlemi yapması mümkün olmayacak.

YKS EK TERCİHLER NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

2026-YKS ek tercih süreci başladığında adayların tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ancak ek tercih ekranının ne zaman açılacağı ve adayların tercih işlemlerini hangi tarihler arasında tamamlayacağı henüz açıklanmadı. Bu nedenle adayların ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

Ek yerleştirme döneminde adayların öncelikle yayımlanacak kılavuzu incelemesi, boş kontenjanları ve tercih koşullarını kontrol etmesi gerekecek. Daha sonra uygun görülen üniversite ve programlar tercih listesine alınabilecek.

ÖSYM tarafından ek yerleştirme kılavuzu yayımlandığında, adaylar hangi yükseköğretim programlarında boş kontenjan bulunduğunu da görebilecek. Böylece ek tercih döneminde tercih edilebilecek üniversite ve bölümler kesinleşmiş olacak.