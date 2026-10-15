Osmaniye okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe Osmaniye'de okul var mı yok mu (OSMANİYE VALİLİĞİ)?

15 Ekim Perşembe Osmaniye'de okul var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla Osmaniye Valiliği'nden il genelinde eğitime ara verildiğine dair bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece okullarda eğitimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor. Merkez, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde okullar tatil mi? Tüm detaylar haberimizde…

OSMANİYE OKULLAR TATİL Mİ?

Osmaniye'de 15 Ekim 2026 Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Osmaniye Valiliği, 14 Ekim Çarşamba akşamı itibarıyla il genelinde eğitim öğretime ara verildiğine dair bir duyuru paylaşmadı. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece Osmaniye'de anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

15 EKİM PERŞEMBE OSMANİYE'DE OKUL VAR MI?

Mevcut bilgilere göre Osmaniye'de 15 Ekim Perşembe günü okullar açık olacak. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak Valilik'in gece saatlerinde ya da sabah erken saatlerde yeni bir değerlendirme yapma ihtimali bulunsa da şu an için eğitime ara verilmesi yönünde açıklanmış bir karar yok.

OSMANİYE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Osmaniye ilinin batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması öneriliyor. Ancak meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

OSMANİYE İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

Osmaniye'de Merkez, Kadirli, Düziçi ve Bahçe başta olmak üzere hiçbir ilçe için 15 Ekim Perşembe gününe yönelik açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Olası bir tatil kararı alınması durumunda, uygulamanın il genelini mi yoksa yalnızca belirli ilçeleri mi kapsadığı Valilik tarafından ayrıca duyurulacak.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü İstanbul, Kocaeli ve Yalova valilikleri il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verdi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde ise yalnızca Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. Ancak bu illerde alınan kararlar Osmaniye için geçerli değil; Osmaniye'de okulların tatil edilebilmesi için Osmaniye Valiliği'nin ayrı bir karar alması gerekiyor.

OSMANİYE OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Olası bir tatil kararı, Osmaniye Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış tatil iddialarına itibar edilmemesi önem taşıyor.