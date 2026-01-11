Osmaniye okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Osmaniye'de yarın okul yok mu (OSMANİYE VALİLİĞİ)?

Osmaniye'de 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Hava durumu uyarılarının ardından "Osmaniye okullar tatil mi?", " Osmaniye Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

OSMANİYE HAVA DURUMUOsmaniye Hava Durumu Raporu: Çukurova'nın Doğusunda Sağanak ve Soğuk Dalga

Güneyin sıcak iklimine sahip Osmaniye, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi ile kuzeyden sarkan serin havanın etkisiyle alışılagelmişin dışında soğuk ve yağışlı bir haftaya giriyor. 12 Ocak Pazartesi günü şehir genelinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 12 derece, gece ise 9 derece civarında seyredecek. Yüzde 72 nem oranıyla birleşen sağanak yağışın, miktar olarak yüksek değerlere ulaşabileceği ve düşük rakımlı yerlerde su birikintilerine yol açabileceği tahmin edilmektedir.

13 Ocak Salı günü yağışların hafifleyerek yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması bekleniyor ancak sıcaklıklarda ani bir düşüş yaşanacak. Gündüz 11 dereceye gerileyen termometreler, gece saatlerinde 2 dereceye kadar düşecek. Osmaniye'nin geçmiş verilerinde Ocak ayında nadiren de olsa sıfırın altına inen sıcaklıklar kaydedilmiştir. Bu hafta özellikle 14, 15 ve 16 Ocak tarihlerinde dondurucu bir ayazın etkili olması öngörülüyor. Gökyüzünün açık olacağı bu günlerde gündüzleri 11-13 derece olan sıcaklıklar, geceleri 2-3 derece bandında kalarak özellikle tarımsal alanlarda "hafif don" riski yaratacaktır.

16 Ocak Cuma günü havanın parçalı bulutlu ve 13 derece civarında olması bekleniyor. Ancak hafta boyunca kuzeyli rüzgarların etkisiyle hissedilen sıcaklığın çok daha düşük olacağı unutulmamalıdır. Bu süreçte Osmaniyeli çiftçilerin özellikle narenciye ve sebze bahçelerinde oluşabilecek zirai don riskine karşı dikkatli olmaları önerilmektedir. Ayrıca ani sıcaklık değişimlerine bağlı olarak yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı vatandaşların tedbirli olması, ısınma araçlarını kullanırken yangın riskine karşı dikkat etmeleri gerekmektedir. Belediye ekiplerinin olası su baskınlarına karşı mazgal ve kanal temizliklerine ağırlık verdiği, kırsal kesimlerde ise buzlanma riskine karşı hazırlıklı olunduğu bildirilmiştir.

OSMANİYE OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.