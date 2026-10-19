Osimhen Lille'de oynadı mı, ne zaman oynadı?

Osimhen Lille'de ne zaman oynadı sorusunun yanıtı 2019-2020 sezonu oldu. Belçika ekibi Charleroi'den Lille'e transfer olan Osimhen, Fransız ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 38 maçta 18 gol atıp 5 asist yaptı. Bu performansın ardından 2020 yazında Napoli'ye büyük bir bonservis bedeliyle transfer oldu. Osimhen, Lille - Galatasaray maçında oynayacak mı? Tüm detaylar haberimizde…

OSİMHEN LİLLE'DE OYNADI MI?

Evet. Victor Osimhen, 2019-2020 sezonunda Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in formasını giydi. Nijeryalı golcü, 1 Ağustos 2019'da Belçika'nın Charleroi takımından yaklaşık 22,4 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu ve bir sezon boyunca takımın en etkili hücum oyuncularından biri haline geldi.

OSİMHEN LİLLE'DE NE ZAMAN OYNADI?

Osimhen, Lille'de 2019 yazından 2020 yazına kadar forma giydi. Nijeryalı forvet, Eylül 2020'de Lille'den ayrılarak İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu. Lille, oyuncunun transferinden yaklaşık 78,9 milyon euro gelir elde etti. Bu bedel, kulüp tarihinin en yüksek satışları arasında yer aldı.

OSİMHEN LİLLE'DE KAÇ GOL ATTI?

Victor Osimhen, Lille formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkarak 18 gol attı ve 5 asist yaptı. Nijeryalı golcü, Ligue 1'de 27 maçta 13 gol kaydetti. Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 2 gol atarken, Fransa Lig Kupası'nda 3 maçta 2, Fransa Kupası'nda ise 3 maçta 1 gol attı. Lille'in eski futbolcuları, Osimhen'in kulüpte yalnızca bir sezon kalmasına rağmen gücü, hızı ve gol açlığıyla güçlü bir iz bıraktığını vurguluyor.

OSİMHEN'İN LİLLE DÖNEMİNDEKİ BÜYÜK ACISI

Osimhen'in Lille dönemi, saha içindeki başarısının yanı sıra özel hayatında yaşadığı büyük bir kayıpla da hatırlanıyor. Nijeryalı golcü, Lille'e transfer olduktan kısa süre sonra babasının sağlık durumunun ağırlaştığını ve bu dönemde babasını kaybettiğini anlattı. Osimhen, yaşadığı bu acının kendisi için çok derin bir yıkım olduğunu ifade etmişti. Galatasaray'ın Lille maçı öncesinde gündeme gelen bu açıklamalar, karşılaşmanın Osimhen için ayrı bir anlam taşıdığını gösterdi.

OSİMHEN'İN KARİYERİ

Victor Osimhen, Avrupa kariyerine Almanya'nın Wolfsburg takımında başladı. Ardından Belçika'nın Charleroi takımında forma giyen Nijeryalı golcü, 2019'da Lille'e, 2020'de ise Napoli'ye transfer oldu. Napoli'de İtalya şampiyonluğu yaşayan ve Serie A gol krallığına uzanan Osimhen, 2024-2025 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'a geldi. Sarı-kırmızılılar, Temmuz 2025'te Nijeryalı yıldızın bonservisini yaklaşık 75 milyon euro karşılığında satın aldı. Osimhen'in Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar sürüyor.

OSİMHEN LİLLE GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in Lille maçında forma giymesi bekleniyor. Nijeryalı golcünün karşılaşmaya katılmasını engelleyen bir kart cezası bulunmuyor. Ligin 4. haftasındaki Başakşehir deplasmanında sakatlanan Osimhen, sahalara döndükten sonra çıktığı Kasımpaşa, Barcelona ve Gençlerbirliği maçlarında gol atamasa da bir asist yaptı. Osimhen, eski takımı karşısında gol hasretine son vermeyi hedefliyor. Galatasaray'ın resmi ilk 11'i ise karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saat kala açıklanacak.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Lille - Galatasaray maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te Pierre-Mauroy Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.