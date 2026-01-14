MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde açıkça belirtilen kriterlere göre verilen onur belgesi, sadece not ortalamasına değil, öğrencinin genel tutum ve davranışlarına da bakılarak değerlendirilir. Onur belgesi kimlere verilir, şartları nelerdir MEB?

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR? MEB ONUR BELGESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere verilen Onur Belgesi, akademik başarının yanında örnek davranışlarıyla öne çıkan öğrencileri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen önemli bir belgedir. Özellikle ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler tarafından merak edilen "Onur belgesi kimlere verilir, şartları nelerdir?" sorusu, her eğitim-öğretim yılı sonunda gündeme geliyor.

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde açıkça belirtilen kriterlere göre verilen onur belgesi, sadece not ortalamasına değil, öğrencinin genel tutum ve davranışlarına da bakılarak değerlendirilir.

ONUR BELGESİ NEDİR?

Onur Belgesi; dürüstlük, yardımseverlik, saygı, sorumluluk, topluma katkı ve örnek davranış gibi değerleri sergileyen öğrencilere verilen resmi bir belgedir. Bu belge, öğrencinin okul hayatında yalnızca ders başarısıyla değil, karakteri ve sosyal davranışlarıyla da öne çıktığını gösterir.

Onur belgesi alan öğrenciler, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından örnek öğrenci olarak kabul edilir ve bu durum öğrencinin özgeçmişinde de olumlu bir etki yaratır.

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

MEB mevzuatına göre onur belgesi;

• Ortaokul ve lise öğrencilerine

• Okul kurallarına uyan

• Disiplin cezası almamış

• Ahlaki ve insani değerleri benimsemiş

• Arkadaşlarına ve çevresine örnek olan

• Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde aktif rol alan

öğrencilere verilir.

Akademik başarı önemli olmakla birlikte, yüksek not ortalaması tek başına yeterli değildir. Öğrencinin davranışları, tutumu ve okul içindeki genel profili belirleyici olur.

MEB ONUR BELGESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda onur belgesi alabilmek için şu şartların sağlanması gerekir:

• Disiplin cezası almamış olmak

• Öğretmenler Kurulu tarafından olumlu değerlendirilmek.

• Okulun değerlerini ve kurallarını benimsemek

• Arkadaş ilişkilerinde saygılı ve yapıcı olmak

• Okul içi veya okul dışı sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde örnek davranışlar sergilemek

• Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincine sahip olmak

Bu kriterler doğrultusunda öğrenciler, Onur Kurulu tarafından değerlendirilir.

ONUR KURULU NASIL BELİRLER?

Onur belgesi süreci, okulda oluşturulan Onur Kurulu tarafından yürütülür. Onur Kurulu;

• Okul müdürü veya görevlendirdiği müdür yardımcısı

• Rehber öğretmen

• Sınıf rehber öğretmenleri

• Öğrenci temsilcileri

gibi üyelerden oluşur. Kurul, öğretmenlerin görüşleri ve öğrencinin yıl boyunca sergilediği davranışları dikkate alarak karar verir.

ONUR BELGESİ VE TAKDİR-TEŞEKKÜR FARKI

Sıklıkla karıştırılan konulardan biri de onur belgesi ile takdir-teşekkür belgeleri arasındaki farktır.

• Takdir ve teşekkür belgeleri not ortalamasına göre verilir.

• Onur belgesi ise davranış, tutum ve sosyal katkıya dayalıdır.

Bir öğrenci takdir belgesi almasa bile onur belgesi alabilir. Aynı şekilde çok başarılı bir öğrenci, davranış kriterlerini sağlamıyorsa onur belgesi alamayabilir.

ONUR BELGESİ NE İŞE YARAR?

Onur belgesi;

• Öğrencinin motivasyonunu artırır

• Özgüven gelişimine katkı sağlar

• Okul içinde saygınlık kazandırır

• Üniversite ve burs başvurularında olumlu referans olabilir

• Öğrencinin kişisel gelişimini destekler

özellikle lise döneminde alınan onur belgeleri, öğrencinin akademik ve sosyal profilini güçlendirir.

ONUR BELGESİ E-OKULDA GÖRÜNÜR MÜ?

Evet. Onur belgesi alan öğrencilerin bilgileri e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilir. Belge, öğrencinin resmi kayıtlarında yer alır ve mezuniyet sonrasında da erişilebilir.