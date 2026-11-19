Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, siyasi çalışmaları ve Abdullah Öcalan ile olan akrabalık bağı nedeniyle kamuoyunun araştırdığı isimler arasında yer alıyor. 2018 yılında ilk kez milletvekili seçilen Ömer Öcalan'ın siyasi kariyeri, eğitim hayatı ve aile yaşamı merak ediliyor. Peki, Ömer Öcalan kimdir, Abdullah Öcalan'ın neyi oluyor, hangi partiden, ne zaman milletvekili oldu, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi ve siyasi hayatına ilişkin bilgiler...

ÖMER ÖCALAN KİMDİR?

Ömer Öcalan, 1987 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dünyaya geldi. Mehmet ve Fehime Öcalan'ın oğlu olan Ömer Öcalan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Gazeteci ve siyasetçi kimliğiyle tanınan Öcalan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Şanlıurfa milletvekili olarak görev yapıyor.

TBMM'nin resmi özgeçmiş bilgilerine göre evli ve iki çocuk babası olan Ömer Öcalan, aynı zamanda Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesidir.

ÖMER ÖCALAN, ABDULLAH ÖCALAN'IN NEYİ OLUYOR?

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın yeğenidir. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu olan Ömer Öcalan, amcasıyla aile bağı üzerinden akrabadır.

ÖMER ÖCALAN HANGİ PARTİDEN?

Ömer Öcalan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) Şanlıurfa milletvekilidir. Siyasi kariyerinde daha önce Halkların Demokratik Partisi (HDP) çatısı altında görev yapan Öcalan, 27. Dönem'de HDP Şanlıurfa milletvekili olarak Meclis'e girdi. 28. Dönem'de ise DEM Parti Şanlıurfa milletvekili olarak görevini sürdürüyor.

ÖMER ÖCALAN NE ZAMAN MİLLETVEKİLİ OLDU?

Ömer Öcalan, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde HDP'nin Şanlıurfa milletvekili adayı olarak seçime katıldı ve 27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili oldu. Böylece ilk kez 2018 yılında TBMM'ye girdi.

2023 genel seçimlerinin ardından 28. Dönem'de de Şanlıurfa milletvekili seçilen Öcalan, bu dönemde DEM Parti çatısı altında Meclis'teki görevini sürdürdü.

ÖMER ÖCALAN KAÇ YAŞINDA?

1987 doğumlu olan Ömer Öcalan, 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

ÖMER ÖCALAN NERELİ?

Ömer Öcalan, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde doğdu. TBMM'nin resmi milletvekili özgeçmişinde de doğum yeri Şanlıurfa / Halfeti olarak belirtiliyor.

ÖMER ÖCALAN'IN GÖREVLERİ NELERDİR?

Ömer Öcalan'ın siyasi kariyerinde öne çıkan görevleri şöyle:

2014-2016: Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Eş Başkanlığı görevini yürüttü.

2018: 27. Dönem HDP Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

2023: 28. Dönem Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

28. Dönem: DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yapmaya devam ediyor.