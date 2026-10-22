Olympiakos Sparta Prag maçı hangi kanalda, Olympiakos vs Sparta Prag nereden CANLI izlenir?

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Olympiakos – Sparta Prag maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de tabii Spor 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. İşte Olympiakos – Sparta Prag maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

OLYMPİAKOS SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiakos ile Sparta Prag arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, Türkiye’de tabii Spor 4 kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Karşılaşma TRT 1 ve TRT Spor yayın akışında yer almıyor.

OLYMPİAKOS SPARTA PRAG MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı canlı izlemek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 4 kanalına ulaşabilecek. Tabii Spor 4’ün Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için mücadele yalnızca internet üzerinden takip edilebilecek. Yayına akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması ya da internet sitesi aracılığıyla erişmek mümkün. Tabii Spor kanallarındaki yabancı takımların UEFA maçları Premium üyelik kapsamında yer aldığı için izleyicilerin tabii Premium üyeliğine sahip olması gerekiyor.

OLYMPİAKOS SPARTA PRAG MAÇI HANGİ GÜN?

Olympiakos ile Sparta Prag, 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında oynanacak.

OLYMPİAKOS SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

OLYMPİAKOS SPARTA PRAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Yunanistan’ın Pire kentinde bulunan ve Olympiakos’un iç saha maçlarını oynadığı Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda oynanacak. Coşkulu taraftar atmosferiyle bilinen stat, Çek ekibi için zorlu bir deplasman ortamı sunacak.

OLYMPİAKOS VE SPARTA PRAG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Olympiakos, Atina’nın liman kenti Pire’yi temsil eden ve Yunanistan Süper Ligi’nde mücadele eden bir kulüp. Ülkesinin en çok şampiyonluk kazanan takımı olan Olympiakos, 2024’te UEFA Konferans Ligi’ni kazanarak Avrupa kupası kaldıran ilk Yunan kulübü olmuştu. Sparta Prag ise Çekya’nın başkenti Prag’ın köklü kulüplerinden biri ve Çekya liginde yer alıyor.

SPARTA PRAG’IN EZELİ RAKİBİ FENERBAHÇE’Yİ ZORLAMIŞTI

Sparta Prag’ın şehir rakibi Slavia Prag, bu hafta Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe ile Kadıköy’de 2-2 berabere kalmıştı. İki Prag ekibi arasındaki derbi, Çek futbolunun en büyük rekabeti olarak biliniyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı tabii üzerinden izlenmesi öneriliyor.