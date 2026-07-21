Öğrenci affı SON DAKİKA! Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

Üniversite eğitimini çeşitli nedenlerle yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce kişinin yakından takip ettiği Öğrenci affı SON DAKİKA! gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve yükseköğretime ilişkin önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

ÖĞRENCİ AFFI SON DAKİKA!

Üniversite öğrencilerini ilgilendiren öğrenci affına yönelik yeni kanun teklifi, TBMM'deki yasama sürecinde ilk önemli aşamayı geçti.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklifte yer alan düzenlemeye göre;

Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere yükseköğretimin tüm kademelerinde,

İntibak,

Önlisans,

Lisans tamamlama,

Lisans,

Lisansüstü programlarında eğitim görürken belirli istisnalar dışında ilişiği kesilen öğrenciler, daha önce aynı kapsamda öğrenci affından yararlanmamış olmaları şartıyla yeniden öğrenim hakkı elde edebilecek.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde başvuru yapan hak sahipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılında eğitimlerine devam edebilecek.

ÖĞRENCİ AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hayır. Mevcut durumda öğrenci affını içeren kanun teklifi yalnızca TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilmiş durumda.

Teklifin yürürlüğe girebilmesi için şu aşamaların tamamlanması gerekiyor:

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi,

Genel Kurul'da kabul edilmesi,

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması,

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi.

Dolayısıyla düzenleme henüz yasalaşmadığı için başvuru süreci de başlamış değil.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmi süreç devam ediyor. Kanun teklifinde yer alan hükümlere göre düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Teklifte ayrıca başvuru sürecine ilişkin önemli bir hüküm de bulunuyor.

Buna göre;

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde

İlişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adayların,

İlgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları gerekecek.

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kanun teklifine göre öğrenci affından;

Hazırlık sınıfı dahil bütün sınıflarda öğrenim görenler,

İntibak öğrencileri,

Önlisans öğrencileri,

Lisans tamamlama öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Lisansüstü öğrencileri,

Kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilenler,

Bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar yararlanabilecek.

Ancak bunun için daha önce aynı kapsamda tanınan öğrenci affı hakkından yararlanmamış olmak şartı aranacak.

Teklifte bazı kişi grupları ise kapsam dışında bırakıldı.

Buna göre;

Terör suçlarından mahkum olanlar,

Kasten öldürme suçundan mahkum olanlar,

İşkence suçundan mahkum olanlar,

Eziyet suçundan mahkum olanlar,

Cinsel saldırı suçundan mahkum olanlar,

Çocukların cinsel istismarı suçundan mahkum olanlar,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkum olanlar,

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler,

Kayıt sırasında sahte belge verenler,

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun "Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz" başlıklı suçları nedeniyle işlem görenler,

Terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla üyelik, mensubiyet, iltisak ya da irtibat nedeniyle ilişiği kesilenler,

bu düzenlemeden yararlanamayacak.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kanun teklifine göre düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde hak sahipleri, yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuru yapmak zorunda olacak.

Başvuruların kabul edilmesi halinde öğrenciler, ilgili üniversitenin belirlediği esaslara göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenimlerine başlayabilecek.

Askerlik ertelemesine ilişkin düzenleme

Teklifte askerlik yükümlülüğü bulunan öğrenciler için de hüküm yer alıyor.

Buna göre yeniden öğrenime başlayan öğrencilerin askerlik erteleme işlemleri, Askeralma Kanunu'nun "Erteleme" hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapanlar ise terhis tarihinden itibaren 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu haktan yararlanabilecek.

YATAY GEÇİŞ HAKKI DA DÜZENLEMEDE YER ALIYOR

Teklif kapsamında yeniden öğrenci statüsü kazananlardan, giriş yılı itibarıyla ÖSYS/YKS puanı aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanını sağlayanlar, belirlenen şartları taşımaları halinde yatay geçiş talebinde bulunabilecek.

Farklı diploma programlarına kabul edilecek öğrenci sayısı;

Programa kayıtlı öğrenci sayısı,

Üniversitenin fiziki imkanları

dikkate alınarak belirlenecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ise üniversite senatoları tarafından oluşturulacak.

Açık öğretime geçiş imkanı

Teklifte yer alan düzenlemeye göre bu haktan yararlanarak yeniden öğrenci statüsü kazananlar, talepte bulunmaları halinde;

Anadolu Üniversitesi,

Ankara Üniversitesi,

Atatürk Üniversitesi,

İstanbul Üniversitesi

bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans programlarının eşdeğer bölümlerine yatay geçiş yapabilecek.

Bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi ise Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) ait olacak.

Düzenleme kapsamı dışında kalan kurumlar

Komisyonda kabul edilen önergeyle kapsam dışında bırakılan eğitim kurumları da açık şekilde düzenlendi.

Buna göre;

Polis Akademisi ve bağlı eğitim kurumları,

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile bağlı eğitim kurumları,

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okulları,

Astsubay meslek yüksekokulları,

Enstitüler,

Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken kendi isteğiyle veya başka nedenlerle ilişiği kesilen öğrenciler,

kanun teklifinde yer alan öğrenci affı hükümlerinden yararlanamayacak.