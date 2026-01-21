Nusaybin'de ne oldu, Mardin Nusaybin bayrak olayı nedir?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bayrağa yönelik saldırıya ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin temel değerlerini hedef alan hiçbir girişimin karşılıksız kalmayacağını dile getirdi. Çelik, milli sembollere uzanan her elin hukuk ve devlet iradesi karşısında mutlaka bedel ödeyeceğini belirterek, bu tür provokasyonlara karşı net ve tavizsiz bir duruş sergileneceğini söyledi.

TÜRK BAYRAĞI GÖNDERDEN İNDİRİLDİ

DEM Parti'nin bu hafta Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdiği grup toplantısının ardından bölgede tansiyon yükseldi. Toplantı sonrası bir grup, Suriye ordusunun YPG'ye yönelik operasyonlarını protesto etmek amacıyla sınır hattına doğru yürüyüşe geçti. Sınırı aşmak isteyen grup, bu sırada Türk bayrağını hedef alarak gönderden indirdi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: BU EYLEM AÇIK BİR KIŞKIRTMADIR

Yaşanan olaya İletişim Başkanı Burhanettin Duran sert sözlerle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının, toplumun huzurunu hedef alan bilinçli bir provokasyon olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE, HER TEHDİDE KARARLILIKLA KARŞILIK VERİR

Duran açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine ve milli değerlerine yönelik her girişimin karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Bu tür eylemleri planlayan ve hayata geçirenlerin, devletin kararlı duruşu karşısında mutlaka hesap vereceğini belirtti.

KARANLIK ODAKLARIN SABOTAJ GİRİŞİMİ

Saldırının, terörsüz Türkiye hedefini baltalamayı amaçlayan çevrelerin yeni bir hamlesi olduğunu dile getiren Duran, bu girişimlerin ne devletin iradesini zayıflatabileceğini ne de milletin birlik ve beraberliğini sarsabileceğini kaydetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlgili kurumların derhal harekete geçtiğini belirten Duran, olayın failleri ve arkasındaki yapılarla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını, hiçbir provokasyonun cezasız kalmayacağını açıkladı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU SALDIRI AFFEDİLMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Türk bayrağına yönelik saldırıya sert tepki gösterdi. Çelik, milli sembollere uzanan her girişimin en güçlü şekilde karşılık bulacağını belirterek, bayrağın tüm değerlerin ortak sembolü olduğunu vurguladı.

"BEDELİNİ MUTLAKA ÖDEYECEKLER"

Çelik, saldırıyı gerçekleştirenlerin ve destekleyenlerin bunun bedelini hukuk ve devlet iradesi karşısında ödeyeceğini ifade etti. Bayrağa yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

CEVDET YILMAZ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ ZARAR GÖRMEYECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saldırıyı lanetleyerek, bu tür girişimlerin Türkiye'nin birlik ve kardeşliğini hedef aldığını söyledi. Yılmaz, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve bu tür provokasyonlara asla izin verilmeyeceğini vurguladı.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN SERT MESAJ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayrağa yönelik saldırının, milletin egemenliğine ve ortak tarihine yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, bu eylemin barış ve huzur ortamını sabote etmeyi amaçladığını belirterek, milletin bayrağını her koşulda koruyacak güç ve iradeye sahip olduğunu söyledi.

MSB: İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınırdan geçme teşebbüsü ve bayrağa yönelik saldırıyla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

BAKAN YERLİKAYA: BAYRAĞIMIZ ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİDİR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyı lanetleyerek, bu provokasyonun milletin birlik ve beraberliğini hedef aldığını ifade etti. Yerlikaya, ay yıldızlı bayrağın milletin namusu olduğunu ve ona uzanan her elin tarih boyunca karşılığını bulduğunu söyledi.

DEM PARTİ: BAYRAKLA SORUNUMUZ YOK

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, partilerinin bayrakla ilgili herhangi bir sorununun olmadığını açıkladı. Doğan, toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmediklerini ve protestoyu provoke eden bu tür davranışları tasvip etmediklerini belirtti.

CHP LİDERİ ÖZEL: KARDEŞLİĞİMİZ ZEDELENEMEZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Nusaybin'de yaşanan saldırıyı kınayarak, hiçbir provokasyonun Türkiye'deki kardeşlik bağlarını zayıflatamayacağını ifade etti. Özel, Türk bayrağının ülkenin her köşesinde onurla dalgalanmaya devam edeceğini söyledi.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da ortak bir açıklama yaparak, bayrak indirme olayını kesin bir dille reddettiklerini duyurdu. Açıklamada, bayrağın Türkiye toplumunun ortak sembolü olduğu vurgulanarak, bu tür saygısız davranışların kabul edilemez olduğu belirtildi.