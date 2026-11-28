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Nurettin Muhtar Acar'ın vefat haberi sonrası ölüm nedeni ve hayatına ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde uzun yıllar görev yapan Acar, din eğitimi ve İslam hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu. Peki, Nurettin Muhtar Acar neden hayatını kaybetti, hangi görevlerde bulundu? İşte merak edilen detaylar...

NURETTİN MUHTAR ACAR NEDEN ÖLDÜ?

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Nurettin Muhtar Acar, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 28 Kasım 2026 gecesi hayatını kaybetti. 61 yaşında vefat eden Acar'ın bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Ancak Acar'ın hangi hastalık nedeniyle tedavi gördüğüne ve kesin ölüm sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ölümüne yol açan hastalık hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

NURETTİN MUHTAR ACAR KİMDİR?

Nurettin Muhtar Acar, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş ilahiyatçı, eğitimci ve din görevlisiydi. 1965 yılında Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde dünyaya gelen Acar, aslen Trabzon'un Çaykara ilçesindendi.

Eğitim hayatını Bursa'da sürdüren Acar, 1985 yılında Bursa İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. Aynı fakültede İslam hukuku alanında yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına Bursa'da müezzin kayyım ve imam hatip olarak başlayan Acar, daha sonra İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezinde eğitim aldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Nurettin Muhtar Acar, meslek hayatı boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde farklı görevler üstlendi. Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezinde eğitim görevlisi olarak çalışan Acar, burada fıkıh, İslam hukuku, aile hukuku ve miras hukuku gibi alanlarda dersler verdi.

2008 yılında Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğüne atanan Acar, 2015 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizliği görevine getirilen Acar, 2017 yılında Başkanlık Müşaviri olarak atandı. 3 Kasım 2023 tarihinde ise Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi. Kuruldaki görev süresinin tamamlanmasının ardından yeniden Başkanlık Müşavirliği görevini yürüttü.

NURETTİN MUHTAR ACAR KAÇ YAŞINDAYDI?

1965 yılında dünyaya gelen Nurettin Muhtar Acar, 28 Kasım 2026 tarihinde 61 yaşında hayatını kaybetti. Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde doğan Acar, aslen Trabzon'un Çaykara ilçesindendi.

NURETTİN MUHTAR ACAR EVLİ MİYDİ, ÇOCUKLARI VAR MI?

Nurettin Muhtar Acar'ın evli ve beş çocuk babası olduğu biliniyordu. Arapça ve İngilizce bilen Acar, din eğitimi ve İslam hukuku alanındaki çalışmalarıyla meslek hayatını sürdürdü.

NURETTİN MUHTAR ACAR'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Nurettin Muhtar Acar'ın cenaze programı da belli oldu. Acar için 29 Kasım 2026 Pazar günü öğle namazının ardından Bursa Osmangazi'deki Mihraplı Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazının ardından Acar'ın aile kabristanına defnedileceği bildirildi.