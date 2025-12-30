Niğde okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Niğde'de okul yok mu (KAR TATİLİ – Niğde VALİLİĞİ)?

Türkiye genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk hava, yılın son günlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Meteoroloji'nin 31 Aralık Çarşamba günü için yaptığı kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Gözler Niğde Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrilirken, 31 Aralık Çarşamba günü Niğde'de okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu.

NİĞDE HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre salı akşam saatlerinden itibaren bölgede soğuk ve kar yağışlı hava etkisini göstermeye başlıyor. Salı günü 18.00–21.00 saatleri arasında hava çok bulutlu olurken sıcaklık -1 derece civarında seyredecek. Gece saatlerine doğru sıcaklık daha da düşerek hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar inecek.

Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. 24.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık -3 dereceye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık -7 dereceyi bulacak. Nem oranının yüzde 90'ın üzerine çıkmasıyla birlikte buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sabah saatlerinde de kar yağışı devam edecek. Çarşamba 06.00–12.00 saatleri arasında sıcaklık 1–2 derece seviyelerinde seyrederken, nem oranı yüzde 93'e kadar çıkacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 4 dereceye yükselse de karla karışık yağış etkisini sürdürecek.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde sürücülerin buzlanmaya karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurgularken, rüzgarın zaman zaman etkisini artırabileceği uyarısında bulundu.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 31 Aralık tarihli hava durumu raporu, yarın tüm ülke genelinde yoğun kar yağışı olacağına işaret ediyor.

Son 3 gündür ülke genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından dün ve bugün bazı illerde okullar tatil edilmişti. Yarın yaşanacak yoğun yağış nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 31 Aralık tarihinde de tatil edildi.

NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten tatil duyurusu geldi: