Nicolas Maduro kimdir? Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kaç yaşında, nereli?

Latin Amerika siyasetinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Nicolás Maduro, yıllardır Venezuela'nın kaderini belirleyen kararların merkezinde yer alıyor. Hugo Chávez sonrası dönemin simge ismi hâline gelen Maduro'nun yaşam öyküsü ve siyasi yolculuğu merak konusu. Peki, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NICOLÁS MADURO KİMDİR?

Nicolás Maduro, Venezuela'da Hugo Chávez'in başlattığı Bolivarcı devrim anlayışını sürdüren en önemli siyasi figürlerden biridir. Siyasi yaşamına işçi sınıfından gelen bir isim olarak adım atan Maduro, gençliğinde otobüs şoförlüğü yaptıktan sonra sendikal mücadele içinde öne çıktı. Zamanla Chávez'in en güvendiği isimlerden biri haline gelen Maduro, onun ölümünün ardından ülkenin yönetimini devraldı.

Maduro'nun iktidar dönemi; ekonomik kriz, yüksek enflasyon, temel ihtiyaç ürünlerine erişimde zorluklar ve siyasi gerilimlerle anıldı. Uluslararası alanda sert tartışmaların odağında yer alan Maduro yönetimi, hem güçlü eleştiriler hem de bazı ülkelerin açık desteğiyle karşı karşıya kaldı.

NICOLÁS MADURO KAÇ YAŞINDA?

23 Kasım 1962 doğumlu olan Nicolás Maduro, 64 yaşındadır.

NICOLÁS MADURO NERELİ?

Nicolás Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta doğmuştur.

NICOLÁS MADURO'NUN KARİYERİ

Maduro'nun kariyeri klasik bir siyasetçi profilinden farklı olarak tabandan yükselen bir yol izledi:

İş hayatına otobüs şoförü olarak başladı.

Sendikal faaliyetlerle siyasi alanda tanındı.

2000 yılında Ulusal Meclis'e seçildi.

2005–2006 yıllarında Meclis Başkanlığı yaptı.

2006–2012 arasında Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

2012–2013 döneminde Devlet Başkan Yardımcısı oldu.

Hugo Chávez'in vefatının ardından önce geçici, ardından seçilmiş devlet başkanı olarak göreve geldi

2013'ten itibaren Venezuela'nın yönetiminde söz sahibi olan Maduro, ülke tarihinin en tartışmalı siyasi dönemlerinden birinin baş aktörü oldu.