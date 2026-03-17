Sosyal medyada hızla yayılan iddialar ve savaş ortamının yarattığı bilgi kirliliği, kamuoyunun dikkatini yeniden Binyamin Netanyahu üzerine çekmiş durumda. Özellikle son günlerde paylaşılan Netanyahu'nun videoları gerçek mi, yapay zeka mı? Netanyahu kahve videosu yapay zeka mı? sorusunu gündemin merkezine taşıdı. İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin 17. gününe girildiği süreçte, Netanyahu'nun sağlık durumu ve nerede olduğu konusunda ortaya atılan iddialar, yeni görüntülerle birlikte daha da tartışmalı hale geldi.

SAVAŞ GÖLGESİNDE YAYILAN İDDİALAR VE RESMİ AÇIKLAMALAR

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın 17. gününde, bilgi akışı yalnızca resmi açıklamalarla sınırlı kalmadı. Özellikle İranlı bazı kaynakların, İsrail Başbakanı'nın hava saldırılarında öldüğünü öne sürmesi, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Bu iddiaların hızla yayılması üzerine İsrail Başbakanlık Ofisi devreye girerek Netanyahu'nun durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ancak savaş dönemlerinde bilgiye duyulan güvensizlik ve propaganda ihtimali, bu açıklamaların herkes tarafından ikna edici bulunmamasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN "YAŞIYOR MU?" TARTIŞMASI

Netanyahu'nun akıbetine ilişkin söylentiler, özellikle X platformunda hızla yayıldı. Bu noktada liderlerin doğrudan halka hitap eden videolar paylaşması yeni bir strateji değil; ancak bu kez durum farklıydı.

Netanyahu'nun dün X hesabında paylaştığı kahve dükkanı ziyareti videosu, "yaşıyorum" mesajı olarak yorumlandı. Fakat bu video, beklenenin aksine tartışmaları sona erdirmek yerine daha da büyüttü.

NETANYAHU'NUN VİDEOSU GERÇEK Mİ, YAPAY ZEKA MI?

Paylaşılan görüntülerde Netanyahu'nun bir kahve dükkanında olduğu görülüyor. Ancak videonun ardından sosyal medya kullanıcıları ve bazı uzmanlar çeşitli detaylara dikkat çekti:

Gelişen yapay zeka video üretim teknolojileriyle benzerlik gösterdiği için "deepfake" ihtimalini gündeme taşıdı.

Özellikle savaş gibi yüksek gerilimli dönemlerde, liderlerin sahte videolarının üretilmesi ihtimali daha önce de tartışılmıştı. Bu nedenle kullanıcılar, videoyu yalnızca bir mesaj olarak değil, aynı zamanda teknik açıdan da incelemeye başladı.

NETANYAHU KAHVE VİDEOSU YAPAY ZEKA MI?

Tartışmaların merkezindeki asıl içerik, Netanyahu'nun kahve dükkanı ziyareti videosu oldu. Videoda Netanyahu'nun rahat bir ortamda bulunması, savaş atmosferiyle çelişkili bulunurken, bazı detaylar özellikle dikkat çekti:

Üzerindeki kıyafetin başka bir videoyla birebir aynı olması

Ellerinin uzun süre cepte kalması

Çevreyle etkileşimin sınırlı ve yapay görünmesi

Bu detaylar, videonun gerçek zamanlı çekimden ziyade işlenmiş veya üretilmiş olabileceği yönünde yorumlandı.

Ancak bu noktada kesin bir doğrulama yapılmış değil. Ne İsrail tarafından videonun yapay zekayla üretildiğine dair bir kabul var, ne de bağımsız doğrulama kuruluşlarından kesin bir "sahte" kararı çıkmış durumda.

İKİNCİ VİDEO VE ARTAN ŞÜPHELER

Tartışmalar henüz dinmemişken Netanyahu, X üzerinden bir paylaşım daha yaptı. "Talimatları izleyin ve birlikte kazanın" mesajının başlık olarak yazıldığı videoda bu kez dış mekânda olduğu görülüyor.

Videoda iki "Shir" isimli kadınla konuşan Netanyahu, Kudüs manzaralı bir yerde olduklarını ima ederek şu ifadeyi kullanıyor:

"Kudüs gibisi yok"

Ancak bu yeni video da tartışmaları sona erdirmedi, aksine daha da alevlendirdi. Çünkü:

İlk videodaki kıyafetle tamamen aynı kıyafetin kullanılması

Benzer el hareketlerinin tekrar etmesi

Korumaların maske takması

Netanyahu'nun çevreden kopuk görünmesi

gibi unsurlar, iki videonun da aynı teknikle üretilmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.