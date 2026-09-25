İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeler kullandı. Netanyahu'nun Erdoğan'ı doğrudan hedef alan sözlerinde İsrail, Kudüs, Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan ve Suriye başlıkları öne çıktı. Açıklamalarının ardından Türkiye'den çeşitli isimler Netanyahu'ya tepki gösterdi. Peki, Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ne dedi? Detaylar...

NETANYAHU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKKINDA NE DEDİ?

Netanyahu, 24 Eylül 2026'da gerçekleştirilen BM Genel Kurulu konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik doğrudan ifadeler kullandı. İsrail Başbakanı, Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesini istediğini öne sürerken Kudüs üzerinden de açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan İsrail'in yok edilmesini istiyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimiz. Türkiye ve Erdoğan antisemitik yalanların süper yayıcısı. Hayır Sayın Erdoğan, Kudüs'ün yöneticisi siz olmayacaksınız. AB üyesi olan Kıbrıs’ın kuzeyini işgal ediyor, NATO üyesi Yunanistan’ı hedef alıyor. Şimdi de Suriye’yi ele geçirmek istiyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü her gün İsrail’in yok edilmesine yönelik çağrı yapıyor.”

Netanyahu'nun açıklamalarında Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik sözlerin yanı sıra Kudüs'ün yönetimine ilişkin ifadeler de yer aldı. İsrail Başbakanı, Kudüs konusunda Erdoğan'a doğrudan seslendi.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülke heyetinin salondan ayrıldığı da bildirildi. Güncel haberlerde, Netanyahu'nun kürsüye çıkması sırasında çok sayıda ülke temsilcisinin Genel Kurul salonunu terk ettiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Netanyahu'nun konuşmasından iki gün önce, 22 Eylül 2026'da BM Genel Kurulu'na hitap etmişti. BM'nin Türkiye ofisi tarafından yayımlanan açıklamada Erdoğan'ın konuşmasında Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'da yaşadığı adaletsizliklere dikkat çektiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALAN NETANYAHU'YA TEPKİLER

Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardından Türkiye'den çeşitli isimler tepki gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, yaptıkları paylaşımlarda Netanyahu'nun sözlerine karşı açıklamalarda bulundu.

MURAT KURUM'DAN NETANYAHU'YA TEPKİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Kurum, şunları kaydetti:

"Uluslararası yargı önünde sanık durumundaki bir soykırım failinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, ancak yaşadığı derin hezimetin bir tezahürüdür. Boş koltuklara hitap edenlerin unuttuğu bir şey var. Propaganda tarihin hafızasını silemez, dökülen kanı unutturamaz! Göz gördü, kulak duydu, tarih kayıt altına aldı. Filistin yalnız değildir. Gazze yalnız değildir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, adil bir dünya düzenini inşa etme kararlılığından, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet mücadelesini desteklemekten ve zalimin karşısında dimdik durmaktan asla vazgeçmeyecektir."

EFKAN ALA'DAN NETANYAHU'YA TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Ala, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgeyi kan gölüne çeviren politikaların sahibi Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mız hakkında sarf ettiği hezeyanların kendi işledikleri suçları perdelemeye yönelik olduğu aşikardır. Netanyahu yönetimindeki İsrail'in politikaları ile bölgenin kalıcı bir istikrarsızlık döngüsüne sürüklenmesine izin verilmemeli ve artık uluslararası toplum daha yüksek sesle tutum almalıdır. Türkiye olarak hakikati dile getirmeye devam edeceğiz."

FARUK ACAR'DAN NETANYAHU'YA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Acar, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'yi kan gölüne çeviren, bölgemizi yıllardır çatışma ve istikrarsızlığa sürükleyen Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri, hakikat karşısındaki öfkesinin bir yansımasıdır. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyaya haykırdığı gerçekler, Netanyahu rahatsız olduğu için değişmeyecek. Türkiye, Gazze'de katledilen masumların, Filistin halkının ve adalet bekleyen tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde haksızlık karşısında susmadık, zulüm karşısında sessiz kalmayacağız. Netanyahu şunu iyi bilsin: Hakikatin sesini ne tehditleri bastırabilir ne de hezeyanları örtebilir."

ÖMER ÇELİK'TEN NETANYAHU'YA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımında, "BM kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz, saldırgan ve hezeyan dolu açıklamalarını en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, paylaşımının devamında şu ifadeleri kaydetti:

"Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce masumu katleden, uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir cinayet şebekesinin başı olan Netanyahu, insanlığa karşı işlediği suçları Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi yalanlarla hedef alarak örtbas edemez. Kıbrıs'tan Ege'ye, Suriye'den Filistin'e kadar her konuda tarihi ve hukuki gerçekleri çarpıtan bu barbar zihniyet, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde suçludur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye, bu soykırımcı aygıtın sözde tehditlerine, iftiralarına ve manipülasyonlarına hak ettiği cevapları vermeye devam edecektir."

EYYÜP KADİR İNAN'DAN NETANYAHU'YA TEPKİ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İnan, gücünü kandan ve zulümden alan zalimlerin, en çok hakikatin aynası karşısında kendi karanlıklarıyla yüzleşmekten korkmalarının tarihin değişmez kuralı olduğunu vurguladı.

İnan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir soykırım şebekesinin başı olarak uluslararası yargı önünde hesap veren bir katilin, insanlık vicdanında çoktan mahkum olan bir savaş suçlusunun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması, elindeki bebek kanını ve işlediği soykırımı gizleme telaşından başka bir şey değildir. ?Gazze'de on binlerce masum sivili katlederek insanlık suçu işleyen kötülük canavarı Binyamin Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz iftiralarını şiddetle lanetliyoruz. ?Kendi siyasi ömrünü uzatmak için bölgemizi ateşe atan bir katliam şebekesinin Türkiye'ye dil uzatması tek kelimeyle küstahlıktır. Tarihi şanlı, demokrasisi güçlü, bölgesinde barışın ve istikrarın teminatı olan Türkiye'ye yönelik kurguladığı o akılalmaz yalanlar ve hezeyanlar, suçluluk psikolojisinin bir tezahürüdür.

Bu ucuz iftiralar, Gazze'deki soykırımı dünyanın gözünden kaçırmak için sahnelenen zavallı bir tiyatrodan ibarettir. ?Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda karşılaştığı o ağır diplomatik tecrit ve boşalan koltuklar, aslında insanlığın bu kötülük canavarına verdiği en somut cevaptır. ?Sığındığı yalanlar, o boş koltukların yüzüne vurduğu utancı asla örtbas edemez. ?Ne yaparsa yapsın, yarattığı bu suni gündemler onu kurtaramayacaktır. Bu kötülük canavarı, döktüğü her damla kanın, attığı her iftiranın hesabını uluslararası hukuk önünde tek tek verecek ve bu hadsizliğine bin pişman olacaktır. ?Bu kötülük canavarlarına karşı Türkiye ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünya vicdanının ve mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir."