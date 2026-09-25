Eski MASAK başkanları "siyasal-askeri casusluk" soruşturmasında ifade verecek

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "siyasal veya askeri casusluk" soruşturması kapsamında, 2012-2018 döneminde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin ifadelerinin alınacağı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 328. maddesinde düzenlenen "siyasal veya askeri casusluk" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında MASAK'ta kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ile sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin incelemelerin yapıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi'ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar gerçekleştirildiği, bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında ise sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log kayıtlarının tutulmadığı belirlenmiştir. Bu kapsamda 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeleri alınacaktır."

Kaynak: AA