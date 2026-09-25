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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkevi'nde dünya devi ABD'li şirketlerin yöneticileriyle buluştuğu zirvede, küresel içecek devlerine yönelttiği "Hanginizin piyasa payı daha fazla?" sorusu toplantıya damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde yatırımcılarla bir araya geldi.

DÜNYA DEVLERİ TÜRKEVİ'NDE BULUŞTU

ABD Ticaret Odası ile DEİK/TAİK iş birliğinde düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı CEO Yuvarlak Masa Toplantısı, küresel devlerin üst düzey yöneticilerini aynı masada buluşturdu. Zirveye, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın yanı sıra küresel pazara yön veren 30’a yakın ABD’li şirketin üst düzey temsilcileri katıldı. Toplantıda yer alan dev markalar arasında şunlar öne çıktı:

  • Finans ve Yatırım: Citigroup, JP Morgan, Apollo Global, ABD Eximbank
  • Teknoloji ve Havacılık: Microsoft, Amazon, Boeing, Lockheed Martin, RTX, Honeywell Aerospace, Zynga
  • Enerji ve Tüketim: Ford, GE, PepsiCo, Coca-Cola, Procter & Gamble (P&G), Carrier Energy, Nova Power Solutions
  • Lojistik ve Sağlık: FedEx, Uber, Mastercard, MSD, Fairfax International

MASA ARKASINDA RENKLİ DİYALOGLAR

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin toplantının detaylarını aktardı. Sabah yazarı Dilek Güngör'ün köşesinde yer verdiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı boyunca ABD’li yatırımcıların dile getirdiği tüm görüşleri ve talepleri tek tek not aldı. 

"HANGİNİZİN PAZAR PAYI DAHA FAZLA?"

Zirvede neşeli anlar da yaşandı; küresel içecek devleri Coca-Cola ve PepsiCo temsilcilerine söz geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Hanginizin piyasa payı daha fazla?" şeklinde espriyle karışık sorduğu soru masada gülüşmelere ve renkli diyaloglara sahne oldu.

Kaynak: Haberler.com
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