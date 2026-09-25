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Almanya'da sığınma merkezinde öldürülen Türk kadının eşi gözaltına alındı

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Almanya'da sığınma merkezinde öldürülen Türk kadının eşi gözaltına alındı
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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Coesfeld kentinde, 36 yaşındaki üç çocuk annesi Türk kadın, kaldığı sığınma merkezinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kadının 43 yaşındaki ayrı yaşadığı eşini Münster'de yakalayarak gözaltına aldı.

Haber: İlhan Baba

(MÜSNTER) – Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletine bağlı Coesfeld kentinde, 36 yaşındaki üç çocuk annesi Türk bir kadın, kaldığı sığınma ve barınma merkezinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayla bağlantılı olarak kadının 43 yaşındaki ayrı yaşadığı eşini gözaltına aldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşı olan çiftin bir süredir ayrı yaşadığı belirtildi. Kadının çarşamba günü öğle saatlerinde barınma merkezinde vücudunun üst bölümünde bıçak yaralarıyla bulunduğu bildirildi. Ağır yaralı halde bulunan kadına olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis, bir tanığın verdiği bilgi doğrultusunda 43 yaşındaki eşini olay yerinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Münster kentinde yakaladı. Yetkililer, şüphelinin hakkındaki suçlamalara ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadığını bildirdi. Hem hayatını kaybeden kadının hem de gözaltına alınan erkeğin Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

Olayın ardından polis tarafından özel bir cinayet soruşturma ekibi oluşturuldu. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeninin ve olayın ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağı açıklandı. Polis ve savcılık, cinayetin arka planının henüz netlik kazanmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA
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