NATO Zirvesi ne zaman 2026? NATO Zirvesi kaç gün sürecek, nerede yapılacak?

Türkiye, NATO’nun en önemli organizasyonlarından biri olan 2026 NATO Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NATO üyesi 32 ülkenin dışişleri bakanlarını ve liderlerini bir araya getirecek zirve öncesinde başkent Ankara’da hazırlık çalışmaları hız kazandı. Savunma, güvenlik ve küresel gelişmelerin ele alınacağı kritik organizasyon, uluslararası diplomasi açısından büyük önem taşıyor. Peki, NATO Zirvesi ne zaman, nerede yapılacak? Ankara NATO toplantısı kaç gün sürecek? Detaylar...

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN 2026?

2026 NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

NATO ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?

2026 NATO Liderler Zirvesi’nin adresi Ankara olacak. Türkiye, NATO liderlerini başkentte ağırlayacak. Zirve kapsamında liderlerin konaklayacağı oteller, toplantıların gerçekleştirileceği alanlar ve kullanılacak ulaşım güzergâhları için kapsamlı hazırlıklar yapılıyor.

ANKARA NATO TOPLANTISI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi iki gün sürecek. 7 Temmuz’da başlayacak olan zirve, 8 Temmuz’da tamamlanacak. Toplantılar boyunca NATO üyesi ülkelerin temsilcileri çeşitli oturumlarda bir araya gelecek.

ZİRVE ÖNCESİNDE ANKARA’DA GÜVENLİK HAZIRLIKLARI HIZLANDI

Zirve tarihinin yaklaşmasıyla birlikte başkent Ankara’da güvenlik odaklı çalışmalar yoğunlaştı. Liderlerin kullanacağı yollar, konaklayacakları oteller ve görüşmelerin yapılacağı alanlar için detaylı planlamalar yürütülüyor.

Güvenlik ve acil müdahale planları üzerinde çalışmalar devam ederken, organizasyon süresince havadan ve karadan özel önlemlerin uygulanacağı bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle belirlenen bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılması öngörülüyor.

Zirvenin gerçekleştirileceği tarihlerde toplumsal etkinlikler, eylemler, protestolar, gösteriler ve yürüyüşlere izin verilmeyeceği belirtildi.

İŞLETMELER VE KONAKLAMA TESİSLERİNE KİMLİK BİLDİRİMİ UYARISI

Güvenlik tedbirleri kapsamında liderlerin kullanacağı güzergâhlarda ve konaklayacakları bölgelerde bulunan iş yerleri, dernekler, yurtlar ve konaklama tesisleriyle ilgili çalışmalar da yürütülüyor.

Emniyet birimleri tarafından söz konusu yerlere gönderilen tebliğ yazılarında, çalışanların, iş yeri sahiplerinin ve yöneticilerin kimlik bilgilerinin ilgili polis merkezlerine iletilmesi istendiği bildirildi.

Kimlik bildiriminde bulunulmaması halinde yasal işlem uygulanacağı belirtilirken, eksik kimlik bildirimi yapılması durumunda da gerekli yasal süreçlerin işletileceği ifade edildi. Ayrıca işletme yöneticileri ve konaklama tesisi sorumlularının da bu süreçten sorumlu tutulacağı kaydedildi.