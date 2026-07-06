NATO Zirvesi başladı mı, ne zaman bitecek? Ankara NATO Zirvesi kaç gün sürecek?

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek kritik uluslararası toplantılar arasında yer alıyor. NATO Zirvesi ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak zirve kapsamında liderler küresel güvenlik ve savunma gündemini ele alırken, başkentte de geniş kapsamlı güvenlik ve ulaşım tedbirleri uygulanacak.

NATO ZİRVESİ BAŞLADI MI?

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7 Temmuz 2026 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmen başlayacak. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı zirvede NATO'ya üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek. Aynı zamanda binlerce diplomat, heyet üyesi ve gazeteci de organizasyon kapsamında Ankara'da bulunacak. Zirve, uluslararası güvenlik gündeminin ele alınacağı en üst düzey toplantılar arasında yer alacak.

Programın ilk gününde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin başkanlığında resmi açılış oturumu gerçekleştirilecek. Ardından liderlerin katılımıyla yapılacak ana oturumlarda Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceği, caydırıcılık stratejileri ve Ukrayna konusundaki müzakere süreçlerinin yeniden canlandırılması başta olmak üzere çeşitli başlıklar değerlendirilecek. Zirve nedeniyle Ankara genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve heyetlerin konaklayacağı bölgelerin çevresinde çeşitli tedbirler uygulanacak.

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BİTECEK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi iki gün sürecek ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı liderlerin ortak bildirisinin yayımlanmasıyla tamamlanacak. İkinci gün programında liderlerin ikili diplomatik görüşmeleri gerçekleştirilecek, ardından zirve kapanış basın toplantısıyla sona erecek. Böylece Ankara'nın ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyon iki günlük resmi programın ardından tamamlanmış olacak.

Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump da 7 Temmuz'da Ankara'ya gelecek. Trump'ın, ilk kez yurt dışı ziyaretinde kullanacağı yeni "Boeing 747" tipi Air Force One uçağıyla Esenboğa Havalimanı'na iniş yapacağı bildirildi. Zirve süresince Ankara Valiliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile heyetlerin konaklayacağı bölgelerin çevresindeki parklar, kamu binaları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kilometre mesafedeki alanlarda gösteri, yürüyüş ve toplu etkinliklere geçici yasak uygulanacak. Ulaşımın aksamaması amacıyla kritik güzergahlarda özel şeritler de kullanılacak.