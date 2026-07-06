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Satışına izin verilmediğini öne sürdüğü karpuzları belediye önünde parçaladı

Satışına izin verilmediğini öne sürdüğü karpuzları belediye önünde parçaladı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde zabıtanın satış izni vermediğini öne süren seyyar satıcı Caner Gültaş, kamyonetindeki karpuzları belediye önünde yere atarak parçaladı. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen Gültaş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde zabıta ekiplerinin satış için kendisine izin vermediğini öne süren seyyar satıcı Caner Gültaş, kamyonetindeki karpuzları belediye önünde yere atarak parçaladı.

Saray'da kamyonetiyle kavun, karpuz satışı yapan seyyar satıcı Caner Gültaş, ilçe girişinde zabıtanın kendisine izin vermediğini iddia edip aracıyla saat 15.00 sıralarında belediye önüne geldi. Kamyonetindeki karpuzların bir bölümünü yere atarak parçalayan Gültaş, daha sonra belediye binasına girmek istedi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, Gültaş'ı sakinleştirip belediye binasına girmesine izin vermedi. Zabıta ekiplerinin kendisine satış izni vermediğini söyleyen Gültaş, "Ben vergimi veriyorum, her şeyim yasal ama zabıta sadece bana izin vermiyor" dedi.

Polis, Caner Gültaş'ı ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Belediye önünde parçalanan karpuzlar ise temizlik personeli tarafından süpürüldü.

Belediyeden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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