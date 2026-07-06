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Dünya Kupası'nda deprem! Bu sefer de Fransa’dan sarı karta iptal başvurusu

Dünya Kupası'nda deprem! Bu sefer de Fransa’dan sarı karta iptal başvurusu Haber Videosunu İzle
Dünya Kupası'nda deprem! Bu sefer de Fransa’dan sarı karta iptal başvurusu
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Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesinin ardından harekete geçen Fransa Futbol Federasyonu, Michael Olise’nin Paraguay maçında gördüğü sarı kartın iptali için FIFA’ya başvurdu.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda mücadele eden ev sahibi ABD’nin golcü oyuncusu Folarin Balogun’un Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kart cezasının ertelenmesi, turnuvada deprem etkisi yarattı. 

FRANSA FUTBOL FEDERASYONU HAREKETE GEÇTİ

The Athletic'in haberine göre; Bu emsal kararın ardından Fransa Futbol Federasyonu (FFF) da hemen harekete geçti. Fransa, son 16 turunda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan Paraguay maçında yıldız oyuncusu Michael Olise’nin gördüğü sarı kartın iptal edilmesi için FIFA’ya resmi başvuruda bulundu. 

GEREKÇELİ KARAR: HAKSIZ KART

Çeyrek final öncesi oyuncusunun kartının iptalini isteyen Fransa, Balogun kararını gerekçe göstererek kartın haksız olduğunu savundu. Bu başvurunun üzerine FIFA'nın vereceği karar merakla bekleniyor.

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