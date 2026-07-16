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Nasuh Mahruki paylaşımı nedir, ne dedi? Nasuh Mahruki kimdir, kökeni nedir, aslen nereli?

Nasuh Mahruki paylaşımı nedir, ne dedi? Nasuh Mahruki kimdir, kökeni nedir, aslen nereli?
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AKUT'un kurucularından Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya platformu X'te yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Gelişmenin ardından kamuoyunda "Nasuh Mahruki paylaşımı nedir?", "Nasuh Mahruki ne dedi?" ve "Nasuh Mahruki kimdir?" soruları gündeme geldi. İşte soruşturmaya konu olan paylaşım ve Nasuh Mahruki'nin hayatına ilişkin öne çıkan bilgiler.

AKUT'un kurucularından dağcı ve yazar Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından kamuoyunda "Nasuh Mahruki paylaşımı nedir?", "Nasuh Mahruki ne dedi?" ve "Nasuh Mahruki kimdir?" soruları gündeme geldi. İşte soruşturmaya konu olan paylaşım ve Nasuh Mahruki'nin yaşamı ile kariyerine ilişkin doğrulanmış bilgiler.

NASUH MAHRUKİ PAYLAŞIMI NEDİR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, AKUT'un kurucularından Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturmaya konu olan paylaşımda Mahruki, X hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir yazıyı şu ifadelerle paylaştı:

"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir.

Baş planlayıcısı ABD'dir, Fil'i feda etmiş, Vezir'i almıştır, Erdoğan'ı şah yapmış Türk milletini mat etmiştir."

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım üzerine Mahruki hakkında re'sen soruşturma başlattığını açıkladı.

NASUH MAHRUKİ NE DEDİ?

Kamuoyunda gündem olan olayın ardından "Nasuh Mahruki ne dedi?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Mahruki'nin soruşturmaya konu edilen paylaşımında yer alan ifadeler şu şekildedir:

"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir.

Baş planlayıcısı ABD'dir, Fil'i feda etmiş, Vezir'i almıştır, Erdoğan'ı şah yapmış Türk milletini mat etmiştir."

Bu ifadeler nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Soruşturmanın hukuki sürecine ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar takip edilmektedir.

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Ali Nasuh Mahruki, 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türkiye'nin tanınmış dağcıları arasında yer alan Mahruki, Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ilk Türk olarak spor tarihine geçti. Aynı zamanda arama kurtarma faaliyetleriyle tanınan AKUT'un kurucu üyeleri arasında bulunmaktadır.

Eğitim hayatını Şişli Terakki Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Mahruki, dağcılıkla üniversite yıllarında tanıştı. Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda aktif görev aldı ve üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yürüttü.

1992-1994 yılları arasında eski Sovyet coğrafyasındaki 7 bin metrenin üzerindeki beş zirveye tırmanarak "Kar Leoparı" unvanını kazandı. 1995 yılında Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan ilk Türk dağcı oldu.

1996 yılında ise Yedi Zirveler (Seven Summits) projesini tamamlayarak yedi kıtanın en yüksek dağlarına tırmanan sporcular arasına girdi. Kariyeri boyunca Cho Oyu, Lhotse ve K2 gibi dünyanın en zorlu dağlarında da tırmanışlar gerçekleştirdi. 2010 yılında Everest'e ikinci kez çıktı.

Dağcılık kariyerinin yanı sıra fotoğrafçılık, yazarlık ve belgesel çalışmalarıyla da tanınan Mahruki, çeşitli üniversitelerde liderlik, takım çalışması ve risk yönetimi konularında dersler ve seminerler verdi. Farklı gazete ve dergilerde köşe yazıları kaleme aldı, televizyon programları hazırladı.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Mahruki, 28 Kasım 2016 tarihinde yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Daha sonra 2019 yılında AKUT Onursal Başkanlığı görevinden de ayrıldı.

Siyasi yaşamında da çeşitli girişimlerde bulunan Mahruki, 2024 yerel seçimleri öncesinde Beşiktaş Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı ve daha sonra bağımsız aday olarak seçimlere katıldı.

20 Kasım 2024 tarihinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması kapsamında tutuklanan Mahruki hakkında, 5 Aralık 2024 tarihinde tahliye kararı verildi.

Evli olan Nasuh Mahruki'nin Mine Mahruki ile evliliğinden Barlas ve Bilge adında iki çocuğu bulunmaktadır. Spor kariyerinin yanı sıra fotoğrafçılık, arama kurtarma çalışmaları ve doğa sporları alanındaki faaliyetleriyle de kamuoyunda tanınmaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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