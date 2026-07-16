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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: 8 işim gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: 8 işim gözaltına alındı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımına ait malzemeler ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve 24 isim gözaltı kararı verildi Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 8 isim gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyon açıklamasında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmasının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 16 Temmuz tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği belirtildi.

8 işim gözaltına alındı

Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda İlyas yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy,Ateş İnce,Şefik Ömer Dolman,Aybüke Aldere,Ayşe Nur Balcı,İrem Haznedar,Öner Faruk Işık jandarma ekiplerince gözaltına alınırken İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımını için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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