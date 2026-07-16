Trump, İran'ın 2024'ten bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın Aralık 2024'ten bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşının ülkeyi terk etmesine izin verdiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından İran'ın Aralık 2024'ten bu yana tutuklu bulunan bir ABD vatandaşını serbest bırakmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bir ABD vatandaşının eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde İran'da "haksız yere tutuklandığını" öne süren Trump, İran'ın söz konusu kişinin ülkeden ayrılmasına izin verdiğini belirtti.

Trump, "Kendisi şu anda İran'ın dışında güvende ve durumu iyi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın bu iyi niyet göstergesini takdir ediyor." ifadelerini kullandı.