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İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı Haber Videosunu İzle
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Sipan Öter ve Rojin Ercan çiftinin iki gün iki gece süren düğününde, geline 3 milyon lira değerinde altın, damada ise 3 milyon lira para olmak üzere toplam 6 milyon lira takı takıldı. Düğünde 35 koyun kesilirken, binlerce davetli halay çekti.

  • Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Sipan Öter ve Rojin Ercan çiftinin düğünü iki gün iki gece sürdü.
  • Düğünde 35 koyun kesildi ve binlerce davetli katıldı.
  • Geline 3 milyon TL değerinde altın, damada 3 milyon TL nakit takıldı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Sipan Öter ve Rojin Ercan çiftinin görkemli düğünü iki gün iki gece sürdü. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde, düğün alanına asılan dev ay yıldızlı bayrak altında gece geç saatlere kadar halaylar çekildi. Düğünde 35 koyun kesildi. 

"ÖNEMLİ OLAN BİRLİK VE BERABERLİK, TAKI DEĞİL"

İki gün iki gece süren düğünde geline 3 milyon değerinde altın damada ise 3 milyon para takıldı. Damadın sağdıcı Seyfullah Engin, çevre köylerden ve yurt dışından binlerce davetlinin katıldığını söyledi. Gelin ve damada 6 milyon takı geldiğini aktaran Engin, "Önemli olan birlik ve beraberlik, para değil. Sağdıçtım 250 bin takı taktım. Adetlerimiz çok güzel. Düğünümüz çok güzel ve kazasız geçti" dedi.

GELİN: ÖNEMLİ OLAN MUTLULUĞUMUZ

Gelin Rojin Ercan ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Her şey çok güzel organize edilmiş. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ederim. Önemli olan altın değil, mutluluğumuz" ifadelerini kullandı.

Damadın amcası Servet Öter de, iki gün iki gece süren düğünde binlerce insanın yurt içi ve yurt dışından katıldığını, herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Akyol:

Sürekli olarak “Şu kadar altın, şu kadar para takıldı” şeklinde düğün haberleri yapılıyor. Oysa yoksulluğun en yoğun yaşandığı illerimizin önemli bir kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunuyor. Bölgenin varlıklı insanları gösteriş yarışına girmek yerine ihtiyaç sahiplerine kol kanat gerse, gençlerin eğitimine ve yoksul ailelere destek olsa çok daha anlamlı olur. Bu kadar servetin sergilenerek haberlere konu edilmesi bana samimi gelmiyor.

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Haber YorumlarıRIZGAR:

Haberler sokta kom yapacağın habere. 6 milyonla bir ev alınmıyor. Servet yukardaki lerin kaçırdığı ve yediği paralardır.

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