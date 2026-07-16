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Levent Üzümcü gözaltına alındı

Levent Üzümcü gözaltına alındı
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Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığını kamuoyuna duyurdu. İşlemin hangi soruşturma kapsamında yapıldığına dair henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

Oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Oyuncu, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullandı.

Gözaltı işleminin hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken sanatçının avukatları veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor. 

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR?

Levent Üzümcü, 6 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra sanat hayatına Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başlamış, ardından uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapmıştır. Geniş kitleler tarafından özellikle 2004-2009 yılları arasında yayınlanan "Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı "Cem Onaran" karakteriyle tanınmıştır. Televizyon kariyerinde Şen Yuva, Kavak Yelleri ve Harem gibi yapımlarda rol alan sanatçı; sinema perdesinde ise Abimm, Beyza'nın Kadınları ve Merdiven Baba gibi filmlerle izleyici karşısına çıkmıştır.

Siyasi ve toplumsal konulardaki duruşuyla da bilinen Üzümcü, Gezi Parkı eylemlerine verdiği destek ve Sosyalist Enternasyonal'de yaptığı bir konuşma gerekçe gösterilerek 2015 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan ihraç edilmiştir. Bu kararın ardından başlattığı hukuk mücadelesini kazanan sanatçı, 2020 yılında mahkeme kararıyla Şehir Tiyatroları'ndaki görevine iade edilmiştir. "Boyun Eğme" ve "Aklımın Odaları" adlı yayımlanmış iki kitabı bulunan Levent Üzümcü, sanat kariyerinin yanı sıra siyasetle de ilgilenmiş; 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi seçilerek Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Kaynak: Haberler.com
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