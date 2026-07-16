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Amasya'da çift katlı otobüs kazası: 2'si ağır 46 yaralı

Amasya'da çift katlı otobüs kazası: 2'si ağır 46 yaralı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Metro Turizm'e ait çift katlı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 46 kişi yaralandı. Kaza, D100 Karayolu'nda saat 04.20'de meydana geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Metro Turizm'e ait çift katlı yolcu otobüsünün devrildiği kazada 2'si ağır 46 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.20'de D100 Karayolu Gümüşhacıköy-Merzifon istikameti Karamağara mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Ordu'ya giden Enver Büyükkol'un kullandığı 34 DT 5602 plakalı Metro Turizm'e ait, içerisinde 75 yolcu ve 5 mürettebat bulunan çift katlı otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 46 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Amasya Valiliği kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 04.20 sıralarında, içerisinde 75 yolcu ve 5 mürettebat bulunan, çift katlı şehirlerarası yolcu otobüsünün, D/100-17 Karayolu Gümüşhacıköy-Merzifon istikameti Karamağara mevkiinde devrilmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrasında olay yerine ivedilikle sağlık, güvenlik, AFAD ve itfaiye birimleri sevk edilmiş olup, kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 46 kişi yaralanmış ve yaralıların çevre hastanelere sevkleri tamamlanmıştır. Kazayla ilgili adli tahkikat başlamış olup, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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