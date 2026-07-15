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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada savcılıktan yeni tespitler

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Ahbap Derneği'ne yönelik bağış usulsüzlüğü soruşturmasında savcılık, Haluk Levent'in de aralarında olduğu 19 şüpheli için tutuklama talep etti. Sevk yazısında derneğin kamu yararına çalışmadığı, bağışların amacına uygun kullanılmadığı ve öz varlığın eksiltildiği belirtildi.

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada savcılığın tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında yeni tespitlere yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talep edilen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 19 şüpheli ile adli kontrol istenen 6 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Savcılık, ifadelerin alınmasının ardından tutuklama talep ettiği şüphelilerle ilgili sevk yazısında, şüpheli Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneğinin, hukuken kamu yararına çalışan bir dernek vasfı taşımadığı belirtildi.

Özellikle 2023'te yaşanan deprem felaketi sonrası derin insani duygularla derneğe maddi yardımların yapıldığı, toplanan fonun milyarları bulan ciddi bir hacme ulaştığı kaydedilen yazıda, toplanan bu yardımların amacına uygun şekilde kullanılmasına ilişkin koordinasyon ve organizasyonun genel olarak şüpheli Haluk Levent tarafından yapıldığı aktarıldı.

Yazıda, 2023'ten sonra bu yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin bulunduğu, bu şüphe ve delillerin, gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu gerek MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği vurgulandı.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneğinin öz varlığının eksiltildiğine ve taşınmazlarının elden çıkarıldığına dair somut tespitler yapıldığı belirtilen yazıda, derneğe bağış olarak gelen miktarlar ile dernek bütçesinden sarf edilen miktarların tespitine dair MASAK araştırmasının ve delil toplama işlemlerinin çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.

Yazıda, şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular ile tutuklama nedeni bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
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