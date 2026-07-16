Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyonun adli süreci sonuçlandı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

14 TUTUKLAMA, 11 ADLİ KONTROL

Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 19’u savcılık tarafından tutuklama talebiyle, 6’sı ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Savcılığın tutuklanmasını istediği şüphelilerden Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdulcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay olmak üzere toplam 14 kişi tutuklandı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Recep S., Müge Sözen K., Ali Barış K., Gonca A. ve Sevda K. hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın doğrudan adli kontrol talep ettiği diğer 6 kişiyle birlikte, serbest bırakılanların sayısı toplam 11 oldu.

BİRİNCİ SORUŞTURMA: AHBAP'IN MALİ YAPISI VE 80 MİLYON TL İDDİASI

Haluk Levent, derneğin mali yapısı ve toplanan bağışların şahsi menfaat amacıyla kullanıldığına yönelik birinci soruşturma dosyasındaki iddialara kesin bir dille karşı çıktı.

Dosyada tartışma konusu olan yaklaşık 80 milyon TL'lik şüpheli para hareketlerine ilişkin savunma yapan Levent, şu ifadeleri kullandı:

“Derneğin tek kuruşuna dokunmadım. Derneğin mal varlığını şahsi menfaatim için kullanmadım. 80 milyon TL üzerinden bir algı ve kumpas operasyonu gerçekleştirildi.”

Levent'in avukatı da bu dosya kapsamında söz alarak, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunun yasal olarak oluşabilmesi için ortada bir "öncül suç" bulunması gerektiğini, ancak dosyada böyle bir suçun var olmadığını savundu.

İKİNCİ SORUŞTURMA: 60 MİLYON DOLARLIK TAŞINMAZ DEVİRLERİ

Soruşturmanın ikinci ayağını ise milyonlarca dolarlık taşınmaz devirleri ve üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirilen para transferleri oluşturdu.

Yaklaşık 60 milyon dolarlık taşınmaz devrine ilişkin iddialar karşısında oldukça kısa bir savunma yapan ünlü sanatçı, durumun ticari bir mesele olduğunu belirterek kendini şöyle savundu:

“Soruşturma konusu alacak-verecek ilişkisinden ibarettir. Ben suç işlemedim, suçsuzum.”

Levent’in avukatı ise taşınmazların değerinin iddia edildiği gibi 60 milyon dolar olmadığını öne sürerek, tüm satış ve devir işlemlerinin tarafların tamamen özgür iradesiyle hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

DOSYAYA YENİ MÜŞTEKİLER EKLENDİ

Savcılık makamı; banka hesap hareketleri, taşınmaz devirleri, dernek hesaplarındaki giriş çıkışlar ve üçüncü kişiler üzerinden yapıldığı öne sürülen para transferlerini şüpheli ifadeleriyle çapraz bir şekilde değerlendirmeye devam ediyor.

Öte yandan, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte dosyaya yeni şikayetlerin de eklendiği ortaya çıktı. Bu kapsamda dolandırıldıklarını iddia eden yeni müştekilerin savcılığa başvurarak dosyaya müdahil oldukları belirtildi.

KELEPÇELİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü sanatçının cezaevine sevk edildiği anlara ait görüntüler basına yansırken, Haluk Levent'in kelepçeli olduğu görülüyor.