2023 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir inşaatta hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül, 24 yaşında genç bir iş güvenliği uzmanıydı. Başlangıçta ölümünün kalp krizi ve düşme sonucu gerçekleştiği rapor edilse de, son gelişmeler olayın şüpheli olduğunu ortaya koydu. Peki, Naile Büşra Sarıgül kimdir? Naile Büşra Sarıgül neden öldü, kim öldürdü? Detaylar...

NAİLE BÜŞRA SARIGÜL KİMDİR?

2023 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir inşaatta iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan Naile Büşra Sarıgül, genç yaşta yaşamını yitiren bir uzmandı. Olay tarihinde 24 yaşında olan Sarıgül'ün, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim aldığı ve mesleki faaliyetlerini inşaat sahasında sürdürdüğü basında yer alan bilgilerle aktarıldı. İzmir'deki güncel soruşturma kapsamında Sarıgül'ün ölümünün önceki değerlendirmelerden farklı bir boyut kazandığı ortaya çıktı.

NAİLE BÜŞRA SARİGÜL KAÇ YAŞINDAYDI?

Sarıgül'ün hayatını kaybettiği sırada 24 yaşında olduğu bildirildi. 2023'te Manisa'daki inşaat ortamında meydana gelen olayda genç kadının ölümü ilk etapta "iş kazası" olarak değerlendirilmişti.

NAİLE BÜŞRA SARIGÜL NEDEN ÖLDÜ?

Resmî raporlarda ve basında yer alan bilgilere göre, Naile Büşra Sarıgül, Manisa'daki inşaatta "2. kattan merdiven boşluğuna düşme" sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili hazırlanan ilk raporlarda, genç kadının kalp krizi geçirip merdivenden düştüğü ve bunun ölümüne sebep olduğu kaydedilmişti. Bu raporda vücudunda saptanan travmatik değişimlerin ölüm oluşturacak nitelikte olmadığı, kalp krizinin ölümün temel nedeni olduğu ifade edildi.

Ancak İzmir'de yürütülen başka bir cinayet soruşturmasıyla bağlantılı olarak olayın seyrinde ciddi bir değişim yaşandı; soruşturma bir kez daha gündeme geldi ve ölümün şüpheli unsurları detaylı şekilde incelenmeye başlandı.

NAİLE BÜŞRA SARIGÜL'Ü KİM ÖLDÜRDÜ?

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce 14 Şubat 2025'te verdiği "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı sonrasında dosya kapatılmıştı. Bu süreçte İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Sarıgül'ün ölümünün kalp krizi sonucu meydana geldiği bildirilmişti.

Ancak İzmir'de Mihriban Yılmaz cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma, Fatih İnan adlı kişinin başka bir cinayet bağlantısıyla tutuklanmasının ardından Naile Büşra Sarıgül dosyasını yeniden gündeme taşıdı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Sarıgül'ün üzerinde bulunan sperm örneklerinin inşaatta ustabaşı olarak çalışan Fatih İnan'a ait olduğu tespit edildi. İnan ifadesinde, Sarıgül ile ilişkisi olduğunu ve bunu ailesinden sakladığını öne sürse de bu savunma kamuoyunda yer alan bilgilerde yer aldı.

Dosyanın yeniden ele alınması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih İnan'ın Sarıgül'e olay günü cinsel saldırıda bulunup inşaatın ikinci katından iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla hazırlanan sevk yazısını mahkemeye gönderdi. Bu kapsamda Fatih İnan, Naile Büşra Sarıgül'e karşı 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı. Basında yer alan ifadelerde, bu olayın İnan'ın kardeşi ve amcası tarafından da bilindiği belirtildi.