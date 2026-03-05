Nahçıvan nerede, Nahçıvan Azerbaycan'a mı bağlı, Nahçıvan devlet mi?

Son günlerde yeniden gündeme gelen Nahçıvan hakkında en çok araştırılan konulardan biri "Nahçıvan nerede ve kime bağlı?" sorusu oldu. Güney Kafkasya'da bulunan bu özerk bölge, siyasi olarak Azerbaycan'a bağlıdır ancak ana Azerbaycan topraklarıyla doğrudan kara bağlantısı bulunmamaktadır. Türkiye ile kısa bir sınırı olan Nahçıvan, jeopolitik açıdan önemli bir konumda yer almaktadır.

NAHÇIVAN NEREDE, NAHÇIVAN AZERBAYCAN'A MI BAĞLI, NAHÇIVAN DEVLET Mİ?

Son dönemde internet kullanıcılarının sıkça araştırdığı konulardan biri de Nahçıvan'ın statüsü ve konumu oldu. "Nahçıvan nerede, Azerbaycan'a mı bağlı, Nahçıvan devlet mi?" soruları özellikle jeopolitik gelişmeler ve bölgesel gündem nedeniyle merak ediliyor. Güney Kafkasya'da stratejik bir konumda bulunan Nahçıvan, siyasi statüsü ve coğrafi yapısıyla diğer bölgelerden farklı özelliklere sahip. Peki Nahçıvan tam olarak nerede bulunuyor, bağımsız bir devlet mi yoksa başka bir ülkeye mi bağlı?

NAHÇIVAN NEREDE?

Nahçıvan, Güney Kafkasya'da yer alan ve ana kara ile doğrudan bağlantısı olmayan bir bölgedir. Bölge, doğu ve kuzeydoğuda Ermenistan, güney ve batıda İran ile çevrilidir. Ayrıca batı tarafında yaklaşık 17 kilometrelik kısa bir sınır hattıyla Türkiye ile komşudur.

Nahçıvan'ın en dikkat çekici özelliği, ana Azerbaycan topraklarından coğrafi olarak ayrı olmasıdır. Bu nedenle bölge "eksklav" yani ana kara dışında kalan bir toprak parçası olarak tanımlanır. Azerbaycan'ın geri kalan kısmı ile Nahçıvan arasında kara bağlantısı bulunmamakta, ulaşım genellikle hava yolu veya İran üzerinden sağlanmaktadır.

Coğrafi konumu nedeniyle Nahçıvan tarih boyunca ticaret yolları üzerinde önemli bir merkez olarak görülmüştür. Aynı zamanda Güney Kafkasya'nın siyasi ve stratejik dengelerinde de önemli bir rol oynamaktadır.

NAHÇIVAN AZERBAYCAN'A MI BAĞLI?

Nahçıvan bağımsız bir ülke değildir. Bölge resmî olarak Azerbaycan'a bağlıdır ve "özerk cumhuriyet" statüsüne sahiptir. Resmî adı ise Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti olarak bilinmektedir.

Bu statü sayesinde Nahçıvan'ın kendi parlamentosu, hükümeti ve bazı yerel yönetim yetkileri bulunmaktadır. Ancak dış politika, savunma ve uluslararası ilişkiler gibi temel devlet yetkileri Azerbaycan merkezi yönetimine bağlıdır.

Nahçıvan'ın Azerbaycan'a bağlı özerk statüsü uluslararası anlaşmalarla da güvence altına alınmıştır. Özellikle 1921 yılında imzalanan Kars Antlaşması, bölgenin Azerbaycan'a bağlı özerk bir yapı olarak kalmasını uluslararası düzeyde tanımıştır.

NAHÇIVAN DEVLET Mİ?

Nahçıvan birçok kişi tarafından ayrı bir ülke zannedilse de gerçekte bağımsız bir devlet değildir. Bölge, Azerbaycan'a bağlı bir özerk cumhuriyet olarak yönetilmektedir. Bu nedenle Nahçıvan'ın kendi bayrağı, parlamentosu ve yerel yönetimi bulunsa da uluslararası alanda bağımsız bir ülke olarak tanınmamaktadır.

Nahçıvan'ın yönetim merkezi aynı adı taşıyan Nahçıvan şehridir. Bölgenin yönetimi yerel meclis tarafından yürütülürken, Azerbaycan merkezi hükümeti ile koordineli bir şekilde çalışmaktadır.

Bu yapı, bazı yönleriyle dünyadaki diğer özerk bölgelere benzetilebilir. Örneğin farklı ülkelerde bulunan özerk yönetimler de kendi iç yönetimlerine sahip olsa da uluslararası arenada bağlı oldukları devlet tarafından temsil edilir.

NAHÇIVAN'IN STRATEJİK ÖNEMİ

Nahçıvan, bulunduğu konum nedeniyle Güney Kafkasya'da önemli bir jeopolitik noktada yer almaktadır. Türkiye ile kara sınırına sahip olması, bölgenin stratejik değerini artıran önemli faktörlerden biridir.

Özellikle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler açısından Nahçıvan kritik bir bağlantı noktası olarak görülmektedir. Bölgenin Türkiye ile olan sınırı Dilucu kapısı üzerinden sağlanmaktadır ve bu kapı iki ülke arasındaki ticaret ve ulaşım için önemli bir geçiş noktasıdır.

Ayrıca Nahçıvan'ın bulunduğu bölge enerji koridorları, ticaret yolları ve bölgesel ulaşım projeleri açısından da dikkat çekmektedir. Bu nedenle hem Azerbaycan hem de bölge ülkeleri için stratejik önem taşıyan bir konumda bulunmaktadır.

NAHÇIVAN HAKKINDA KISA BİLGİLER

Nahçıvan'ın yüzölçümü yaklaşık 5 bin 500 kilometrekare civarındadır ve nüfusu 450 bine yaklaşmaktadır. Bölge, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve zengin bir kültürel mirasa sahip olmuştur.

Ayrıca Nahçıvan, Azerbaycan'ın önemli tarihî şahsiyetlerinden biri olan Haydar Aliyev'in doğum yeri olmasıyla da bilinir. Bu nedenle şehirde Aliyev'e adanmış müzeler ve anıtlar bulunmaktadır.

Sonuç olarak Nahçıvan; bağımsız bir devlet değil, Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyettir. Coğrafi olarak ana Azerbaycan topraklarından ayrı olması ve Türkiye, İran ile Ermenistan arasında yer alması ise bölgeyi Güney Kafkasya'nın en dikkat çekici siyasi ve coğrafi noktalarından biri haline getirmektedir.