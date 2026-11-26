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Mustafa Keser 1945'te Elazığ'ın Maden ilçesinde doğdu, bu yıl 81 yaşına giriyor. Türk sanat müziğinin tanınan seslerinden Keser, 26 Kasım 2026'da 48 yıllık eşi Nilüfer Keser'i kaybetti.

MUSTAFA KESER KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Keser 1945 doğumlu ve 2026'da 81 yaşına giriyor. Sahne hayatı elli yılı geçti. Bunun ilk on dört yılını TRT İzmir Radyosu'nda geçirdi, 1989'dan sonra da İstanbul'a yerleşti.

MUSTAFA KESER'İN EŞİ KİMDİ?

Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser'di. Çift 48 yıldır evliydi. Keser ölüm haberini verirken eşinden "48 yıllık hayat arkadaşım" diye söz etti ve onun aynı gün hayatını kaybettiğini yazdı.

MUSTAFA KESER'İN EŞİNİN HASTALIĞI NEYDİ?

Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser kanser hastasıydı ve bir süredir tedavi görüyordu. Keser, 26 Kasım 2026'da önce eşinin yoğun bakıma alındığını ve entübe edildiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Birkaç saat sonra da ölüm haberini duyurdu.

MUSTAFA KESER'İN EŞİNİN CENAZESİ NE ZAMAN?

Nilüfer Keser'in cenazesi 28 Kasım 2026 Cumartesi günü öğle namazının ardından İstanbul'daki Hasdal Çamlıvadi Camii'nden kaldırılacak. Cenaze bilgisini Mustafa Keser, ölüm haberiyle aynı mesajda verdi.

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Mustafa Keser, halk müziğiyle başlayıp Türk sanat müziğiyle tanınan bir ses sanatçısı. 1975'te TRT'nin amatör ses yarışmasını Türk halk müziği dalında kazandı ve aynı yıl TRT İzmir Radyosu'nda yöre sanatçısı olarak çalışmaya başladı.

1982'de TRT'nin Türk sanat müziği yetişmiş sanatçı sınavını kazandı. Bu kez İzmir Radyosu'nda ses sanatçısı kadrosuna geçti. 1989'da radyodan ayrılıp İstanbul'a taşındı. Yaklaşık on yıl boyunca Konya'daki Mevlana anma törenlerinde de görev aldı.

MUSTAFA KESER ÖLDÜ MÜ?

Hayır, sanatçı Mustafa Keser yaşıyor. Ekim 2026'da Balıkesir'de hayatını kaybeden Mustafa Keser, aynı adı taşıyan bir şair-yazar ve emekli resim öğretmeniydi. Bedenini tıp fakültesine bağışlamıştı, ancak fakültenin kadavra tüpleri dolu olduğu için defnedildi. Ölüm haberi ilk duyulduğunda pek çok kişi onu sanatçıyla karıştırdı.

MUSTAFA KESER NERELİ?

Mustafa Keser Elazığlı. Maden ilçesinde doğdu, ilkokulu ve ortaokulu da orada okudu.

MUSTAFA KESER NE MEZUNU?

Mustafa Keser liseyi Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesi'nde okudu. Konservatuvar eğitimi almadı; müziğe amatör ses yarışmasıyla adım attı.

MUSTAFA KESER HANGİ PROGRAMLARI SUNDU?

Mustafa Keser, 1995'te HBB'de "Mustafa Keser ve İstekleriniz" programını sunmaya başladı. Program daha sonra "Ustadan İstekler" adıyla Kanal 6, Samanyolu TV, Flash TV ve TRT Müzik'te sürdü. "Mustafa Keser Sizlerle" de sunduğu programlardan biri.

Bir 45'lik ve bir long play'in yanında Ahu Gözlüm, Bana Kötü Diyen, Seviyorum-Çaresizim, Üzüm Gözlüm, Tutku ve Sabır adlı kasetleri çıktı. Altın Kelebek ödülü ve Magazin Gazetecileri Derneği ödülü aldı.

MUSTAFA KESER'İN HASTALIĞI NE?

Mustafa Keser'e prostat kanseri teşhisi kondu. Sanatçı bunu kendisi açıklamış, daha sonraki açıklamalarında da sağlık durumunu anlatmıştı. Eşi Nilüfer Keser ise bir süredir kanser tedavisi görüyordu.