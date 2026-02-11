Mustafa Çiftçi hafız mı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hafız oldu mu?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin hafız olup olmadığı merak konusu oldu. Bazı kaynaklar bakanın dini eğitim geçmişine dikkat çekerken, vatandaşlar "Mustafa Çiftçi hafız mı?" sorusunun cevabını arıyor. Bu haberimizde, bakanın hafızlık durumu ve eğitim geçmişiyle ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ HAFIZ MI?

"Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hakkında şu paylaşımı yaptı:

İçişleri Bakanlığına atanan Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi, Türkiye Birincisi olmuş bir Hafız…

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ve Erzincan'da gerçekleşen, 'Hafız Kal Yarışması' Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 2024 yılımda 1'inci olmuştu

İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi kimdir?

1970 yılında Konya Çumra'da doğan Mustafa Çiftçi, Türk bürokrasisinin mutfağından yetişen bir isim:

Eğitim Başlangıcı : 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.

Kaymakamlık Yılları : Gülağaç, Tekman, Derinkuyu, Adilcevaz ve Kaman ilçelerinde görev yaptı.

Merkez Görevleri: İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı, TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği gibi stratejik görevlerde bulundu.

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde iki ayrı yüksek lisans çalışması tamamladı.

Lisans Diploması Çokluğu: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Adalet bölümünü bitirdi.

Halen Öğrenci : Şu an Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Tarih bölümünde eğitimine devam ediyor.

Çorum Valiliği : 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atandığı Çorum'da tam 4 yıl 9 ay boyunca başarılı projelere imza attı.

Erzurum Valiliği : 9 Ağustos 2023 tarihli kararname ile Erzurum Valisi olarak atandı ve 18 Ağustos 2023'te görevine başladı."