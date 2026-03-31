Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2026 yılı itibarıyla Türkiye gündeminde önemli bir konu olarak öne çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Bozbey, hem siyasi kariyeri hem de belediyecilikteki başarılarıyla tanınan bir isim olarak dikkat çekiyor. Peki, Mustafa Bozbey kimdir? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

Mustafa Bozbey, Türkiye’nin önde gelen belediye başkanlarından biri olarak özellikle Nilüfer ilçesinde yürüttüğü başarılı belediyecilik çalışmalarıyla tanınmaktadır. 1962 yılında Bursa’nın Özlüce Mahallesi’nde doğan Bozbey, ilkokul eğitimini Özlüce İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi’nde tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Bozbey, aynı üniversitede yüksek lisans yaparak Yüksek İnşaat Mühendisi unvanını kazanmıştır.

1986 yılında meslek hayatına başlayan Mustafa Bozbey, 1989 yılında Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurarak birçok toplu konut projesine imza atmıştır. 1999 yılında Demokratik Sol Parti’den Nilüfer Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimleri kazanmış, ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nden üst üste dört dönem Nilüfer Belediye Başkanlığı yaparak ilçeyi ulusal ve uluslararası ölçekte örnek bir kent haline getirmiştir.

2019 yerel seçimlerinde CHP’den Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Bozbey, 2024 yerel seçimlerinde oyların %47,62’sini alarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 7. Başkanı olmuştur.

MUSTAFA BOZBEY KAÇ YAŞINDA?

1962 doğumlu olan Mustafa Bozbey, 2026 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

MUSTAFA BOZBEY NERELİ?

Mustafa Bozbey, Bursa’nın Özlüce Mahallesi’nde doğmuştur. Hayatının büyük bir kısmını ve tüm eğitim hayatını Bursa’da geçiren Bozbey, özellikle şehrin Nilüfer ilçesinin kalkınmasında büyük rol oynamıştır. Bursa’ya olan bağlılığı ve ilçeye kazandırdığı modern yaşam alanları, onun şehirle bütünleşen bir lider olarak tanınmasını sağlamıştır.

MUSTAFA BOZBEY EŞİ KİM?

Mustafa Bozbey, 30 Kasım 2014 tarihinde Seden Bozbey ile evlenmiştir. Çiftin bir kızları ve iki torunları bulunmaktadır. Seden Bozbey’in yanı sıra, aile fertleri arasında Mustafa Bozbey’in kardeşleri Ramiz Bozbey ve Ertan Bozbey ile kızı Side Bozbey Güral da yer almaktadır. Bozbey ailesi, sosyal sorumluluk ve toplumsal katkılar konusunda da aktif bir yaşam sürdürmektedir.

MUSTAFA BOZBEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz tarafından aktarılan bilgilere göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilerde, Bozbey’in aralarında örgüt lideri konumunda bulunduğu ve Nilüfer Belediyesi eski başkanı Turgay Erdem’in de tutuklu olduğu toplam 59 kişinin soruşturma kapsamında yer aldığı belirtilmektedir.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Bozbey’in yanı sıra eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Güral ve kardeşleri Ramiz Bozbey ile Ertan Bozbey hakkında da gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir.

SOSYAL GÖREVLERİ VE ÜYELİKLERİ

Mustafa Bozbey’in belediyecilik dışındaki sosyal sorumluluk çalışmaları da dikkat çekmektedir. Bazı görev ve üyelikleri şunlardır:

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyesi

Tarihi Kentler Birliği Üyesi

Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi

İnşaat Mühendisleri Odası Üyesi

Atatürkçü Düşünce Derneği Üyesi

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Üyesi

Lozan Mübadilleri Vakfı Üyesi

Bursa Cumhuriyet Liseliler Derneği Üyesi

Bursaspor Kulübü Üyesi

Nilüfer Belediyespor Kulübü Üyesi

NilVak Üyesi

ANASİAD Üyesi

Bursa Rumelililer Kültür ve Dayanışma Derneği Üyesi