Muş okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Konya Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

2 Ocak Cuma günü Muş'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Muş Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Eğitim durumu ve kar tatili ile ilgili son durumlar resmi açıklamalar ile duyurulacak.

MUŞ HAVA DURUMU

Dondurucu Soğuklar Etkisini Artırıyor

Bölgede önümüzdeki günlerde dondurucu soğuk hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları geceleri -17 dereceye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık yer yer -32 dereceyi bulacak.

02 Ocak Cuma günü en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık ise -3 derece olacak. Nem oranı yüzde 55 ile 90 arasında değişirken, rüzgar saatte 8 km hızla esecek.

03 Ocak Cumartesi ve 04 Ocak Pazar günleri soğuk hava daha da sertleşecek. Her iki günde de en düşük sıcaklık -17 derece, en yüksek sıcaklık ise -7 ile -5 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık -27 derece seviyelerine kadar inecek.

05 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar bir miktar artarak -12 ile -1 derece arasında olacak. 06 Ocak Salı günü ise en düşük sıcaklık -11, en yüksek sıcaklık 0 derece olarak tahmin ediliyor. Salı günü hissedilen sıcaklığın -32,5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don, buzlanma ve soğuk havaya bağlı olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.

2 OCAK CUMA MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi.