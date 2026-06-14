Murat Yakın, Avrupa futbolunda hem oyuncu hem de teknik direktör olarak iz bırakmış önemli isimlerden biridir. Orta saha oyuncusu olarak başladığı kariyerinde farklı ülkelerde forma giymiş, futbolculuk döneminde edindiği tecrübeyi teknik direktörlük kariyerine başarıyla taşımıştır. Peki, Murat Yakın kimdir? İsviçre Milli Takım teknik direktörü Murat Yakın aslen nereli, Türk mü? Detaylar...

MURAT YAKIN KİMDİR?

Murat Yakın, 15 Eylül 1974 tarihinde Basel’de doğmuş, Türk kökenli İsviçreli eski profesyonel futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk kariyerinde hem İsviçre Süper Ligi’nde hem de Avrupa’nın önemli liglerinde forma giymiş, disiplinli oyun tarzı ve çok yönlü orta saha performansıyla dikkat çekmiştir.

Aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe yönelen Yakın, İsviçre futbolunun önemli antrenörlerinden biri haline gelmiştir. Günümüzde FC Basel takımının teknik direktörlüğünü üstlenmektedir.

MURAT YAKIN ASLEN NERELİ, TÜRK MÜ?

Murat Yakın, İsviçre’nin Basel şehrinde doğmuştur. Ailesi Türk kökenlidir, bu nedenle Türk asıllı İsviçreli bir futbol adamı olarak tanımlanmaktadır.

MURAT YAKIN KAÇ YAŞINDA?

Murat Yakın, 15 Eylül 1974 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

MURAT YAKIN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Murat Yakın profesyonel futbol kariyeri boyunca Avrupa’nın farklı kulüplerinde forma giymiştir. Kariyer başlangıcını İsviçre’de yaparak dikkat çeken Yakın, daha sonra Almanya ve Türkiye’de de oynamıştır.

Oynadığı takımlar şu şekilde öne çıkmaktadır:

Grasshopper Club Zürich (1992 yılında profesyonel başlangıç)

VfB Stuttgart (1997–1999)

Fenerbahçe SK (1999–2000)

1. FC Kaiserslautern (2000–2001)

FC Basel (2000 ve 2001–2006 dönemleri)

Futbolculuk kariyerinde toplam 274 maça çıkan Yakın, 47 gol atarak özellikle orta saha bölgesinde skor katkısı da sunabilen bir oyuncu profili çizmiştir.

MURAT YAKIN KARİYERİ

Murat Yakın kariyeri iki ana başlıkta incelenmektedir: futbolculuk ve teknik direktörlük.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Profesyonel futbolculuğa Grasshopper Club Zürich altyapısından ve A takımından adım atan Yakın, kısa sürede Avrupa futbolunun dikkat çeken orta sahalarından biri olmuştur.

Almanya Bundesliga’da VfB Stuttgart ve 1. FC Kaiserslautern formalarıyla mücadele etmiştir.

Türkiye’de Fenerbahçe SK forması giymiş ve Süper Lig deneyimi yaşamıştır.

En verimli dönemlerinden birini ise FC Basel takımında geçirmiştir.

İsviçre Milli Takımı’nda da 49 kez forma giyen Yakın, 4 gol kaydetmiş ve 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer almıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe hızlı bir geçiş yapan Murat Yakın, 2006 yılında Concordia Basel takımında teknik adamlık kariyerine başlamıştır.

Daha sonra kariyer basamaklarını hızla tırmanarak:

Grasshopper Club Zürich kulübünde yardımcı antrenörlük yapmıştır

FC Thun takımının başına geçmiştir

FC Luzern teknik direktörlüğünü üstlenmiştir

2012 itibarıyla FC Basel teknik direktörlüğü görevini sürdürmektedir

Bu süreçte Yakın, genç oyuncu gelişimine önem veren, disiplinli oyun yapısını benimseyen ve taktiksel esnekliği yüksek bir teknik adam profiliyle öne çıkmıştır.