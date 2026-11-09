Murat Kurum kimdir? COP31 başkanlığını devralan bakan kaç yaşında?

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Antalya'daki COP31 alanında 9 Kasım 2026 sabahı başkanlık tokmağı el değiştirdi. Brezilya'nın ev sahipliğindeki COP30'un başkanı André Correa do Lago tokmağı Murat Kurum'a verdi ve Türkiye'nin BM iklim konferanslarındaki bir yıllık başkanlığı resmen başladı.

Konferans 20 Kasım'a kadar sürecek.

MURAT KURUM COP31 BAŞKANLIĞINI NE ZAMAN DEVRALDI?

Murat Kurum, COP31 başkanlığını 9 Kasım 2026'da konferansın açılış oturumunda devraldı. COP31 Başkanı olarak görevlendirilmesi Aralık 2025'te açıklanmıştı; o tarihten bu yana konferansın hazırlıklarını, resmi yazışmalarını ve eylem gündemini yürütüyor.

Kurum açılış konuşmasında Türkiye'nin COP31'i bir "uygulama COP'u" olarak görmek istediğini, yani verilen sözlerin işe dönüşmesini hedeflediğini söyledi. Elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmayı öngören küresel elektrifikasyon taahhüdünü duyurdu. Proje ihtiyaçlarını finansman, teknoloji ve uzmanlıkla buluşturacak İklim Uygulama Köprüsü adlı bir girişim de açıkladı. Konuşmasında Bakü'de kabul edilen, gelişmekte olan ülkeler için 2035'e kadar yılda en az 300 milyar dolarlık iklim finansmanı hedefini de hatırlattı.

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı olan inşaat mühendisi ve siyasetçi. Bakanlığı iki dönemdir yürütüyor: ilki 2018-2023 arasında, ikincisi 2 Temmuz 2024'ten bu yana.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. İlkokulu Seyranbağları İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Mimar Kemal Lisesi'nde okudu. 1999'da Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2017'de kentsel dönüşüm alanında yüksek lisansını tamamladı. İngilizce biliyor.

MURAT KURUM KAÇ YAŞINDA?

Murat Kurum 1976 doğumlu ve 50 yaşında.

MURAT KURUM NERELİ?

Murat Kurum Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğdu. Çocukluğu ve okul yılları da Ankara'da geçti; üniversite için Konya'ya gitti.

MURAT KURUM HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Murat Kurum mezuniyetinin ardından 1999-2005 arasında özel inşaat şirketlerinde mühendis, şantiye şefi ve koordinatör olarak çalıştı. 2005'te TOKİ Ankara Uygulama Dairesi'nde uzman olarak kamuya geçti, 2006-2009 arasında TOKİ İstanbul Uygulama Dairesi'nde Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü yaptı.

2009'da TOKİ'nin iştiraki Emlak Konut GYO'ya genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak atandı, bu görevde 2018'e kadar kaldı. Temmuz 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu. 2023 seçimlerinde AK Parti'den İstanbul milletvekili seçildi ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı, seçimi kazanamadı. 2 Temmuz 2024'te yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı.

MURAT KURUM EVLİ Mİ?

Murat Kurum evli ve üç çocuk babası. 2000 yılında Şengül Kurum ile evlendi.