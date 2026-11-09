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Adana'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis verildi

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Adana'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis verildi Haber Videosunu İzle
Adana'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis verildi
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Adana'da eski eşi Neriman Onur'u tabancayla öldürüp oğlu Caner Nayki'yi de darbeden Mehmet Ali Nayki, ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 7 Mayıs 2025'te Seyhan ilçesindeki metro alt geçidinde yaşanmıştı.

Adana'da eski eşi Neriman Onur'u (54) tabancayla vurarak öldüren, oğlu Caner Nayki'yi de darbeden Mehmet Ali Nayki (59), hakim karşısına çıktığı davada ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 7 Mayıs 2025 tarihinde merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan metro alt geçidinde yaşandı. İddiaya göre, kumar bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Nayki, yaklaşık 6 ay önce boşandığı ve 2 çocuğunun annesi olan Neriman Onur'u iş çıkışında almak için geldiği noktada bekledi. Annesini almak üzere bölgeye gelen Caner Nayki ile babası arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada Neriman Onur, tarafları sakinleştirmek amacıyla araya girdi. Bu sırada Mehmet Ali Nayki, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla eski eşinin başına ateş etti.

Baba ve oğul arasında çıkan arbede sırasında merdivenlerden düşerek yaralanan Mehmet Ali Nayki ile Caner Nayki, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neriman Onur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancaya da el koydu.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği'nde ifade veren Caner Nayki, annesini korumak için her sabah işe götürüp akşamları eve getirdiğini belirterek, "Annemi korumak için metro istasyonundaydım. Her sabah götürüp, akşam da eve getiriyordum. Annemi koruyamadım" ifadelerini kullandı.

Mahkemede görülen davada Mehmet Ali Nayki'ye, eski eşini öldürmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, oğluna yönelik eylemi nedeniyle ise 15 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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