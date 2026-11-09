Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hisse işlemleri ve hakimlik savunmasına ilişkin yeni ayrıntılar dikkat çekti.

163 MİLYON TL YATIRDILAR, 2,17 MİLYAR TL ÇEKTİLER

Dosyaya ilişkin aktarılan verilere göre Kaya, Nisan 2026'da Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) hisselerine yaklaşık 63,4 milyon TL yatırırken, eşi İlyas Kaya'nın işlem tutarı 99,7 milyon TL oldu. Çiftin toplam yatırım tutarı 163,1 milyon TL'ye ulaştı. Aktarılan rakamlara göre Fatma Betül Sayan Kaya'nın eylül ayında hisse işlemlerinden çektiği tutar yaklaşık 1,34 milyar TL olarak kaydedildi. Eşi İlyas Kaya'nın ise 99,7 milyon TL'lik işlem karşılığında 826 milyon TL çektiği belirtildi. Böylece çiftin toplam 163,1 milyon TL'lik yatırımına karşılık çektiği para yaklaşık 2 milyar 166 milyon TL oldu. İki tutar arasındaki fark ise yaklaşık 2 milyar 3 milyon TL olarak hesaplandı.

163 MİLYON TL'LİK YATIRIMIN KAYNAĞINI NASIL AÇIKLADI?

Hakimlikteki savunmasında aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirten Kaya, eşiyle birlikte borsaya yatırım yapma kararını nasıl aldıklarını da anlattı. Ekonomi eğitimi aldığını ancak siyasetçi olması nedeniyle daha önce borsada işlem yapmadığını söyleyen Kaya, birikimlerini değerlendirmek amacıyla yatırım yapmaya karar verdiklerini savundu.

Kaya, "Hem Erdin Bey'in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

Ancak Kaya'nın açıklamasında 163,1 milyon TL'lik toplam yatırım tutarının hangi gelirlerden veya varlıklardan karşılandığına ilişkin ayrıntılı bir döküm yer almadı.

"BENİM O GÜNE KADAR BORSA HESABIM YOKTU"

Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile yalnızca tanışma amacıyla görüştüğünü savunan Kaya, Tera Holding'in faaliyetlerini de bu görüşmede öğrendiğini belirtti. Erdin Özel'in kendisine bazı siyasetçiler tarafından önerildiğini ancak hiçbir zaman yardımcısı olmadığını söyleyen Kaya, borsa işlemleri konusunda kendisiyle görüşmediğini ileri sürdü.

Kaya, "Benim o güne kadar borsa hesabım yoktur. Ben de bugüne kadar bir siyasetçi olduğum için borsayla hiçbir işim olmadığını dile getirdim" dedi. Emre Tezmen ile de yalnızca bir kez görüştüğünü söyleyen Kaya, Tera yöneticileriyle yoğun iletişim halinde olduğu iddiasını reddetti.

HAKİMLİK 16 EYLÜL'DEKİ İŞLEME DİKKAT ÇEKTİ

Tutuklama kararında ise Kaya'nın ilk kez borsa yatırımı yaptığını söylemesine rağmen yüksek tutarda işlem gerçekleştirmesi üzerinde duruldu. Hakimlik, OZATD hisselerinin 16 Eylül'de elden çıkarıldığına ve bu tarihin fonlarla ilgili tasfiye kararından bir gün öncesine denk geldiğine dikkat çekti.

Kararda, işlemin normal piyasa satışı yerine virman yoluyla gerçekleştirildiği ve satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına geçtiği belirtildi. Hakimlik, bu işlemleri ve Tera Grubu yöneticileriyle irtibata ilişkin değerlendirmeleri birlikte ele alarak kuvvetli suç şüphesinin bulunduğuna hükmetti.

"HİSSELERİMİN YARISINDAN FAZLASINI AĞUSTOSTA SATTIM"

Kaya ise savcılığın hisse satışlarına ilişkin değerlendirmesine itiraz ederek hisselerinin yarısından fazlasını ağustos ayında sattığını savundu. Fonlarla ilgili 17 Eylül'de alınan tasfiye kararının ardından eşiyle birlikte TMSF'ye başvurduklarını belirten Kaya, kendilerine bildirilen tutarı 5 Ekim'de iade ettiklerini söyledi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Kaya'nın, delillerin henüz tamamının toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle tutuklanmasına karar verildi.

★ Okurların en beğendiği yorum S Selim: çok ilginç, hadi diyelim o yaşa kadar karı koca bu kadar servet biriktirdiler, aileden de gelenlerle beraber hepsini birden nasıl cesaret edip tek bir yere… Tüm yorumlar (21)

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Kaynak: Haberler.com