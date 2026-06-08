Murat Karayalçın kimdir? Murat Karayalçın kaç yaşında, nereli? Murat Karayalçın siyasi kariyeri

Murat Karayalçın, Türk siyasetinde hem yerel yönetim hem de merkezi idarede önemli görevler üstlenmiş deneyimli bir siyasetçidir. Karayalçın, özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevleriyle tanınmaktadır. Peki, Murat Karayalçın kimdir? Murat Karayalçın kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MURAT KARAYALÇIN KİMDİR?

Murat Karayalçın (1943, Samsun ), Türk siyasetçi, şehir plancılığı ve kooperatifçilik alanındaki çalışmalarıyla tanınan önemli bir kamu yöneticisidir. Rize Çamlıhemşinli bir ailenin çocuğu olarak Samsun’da dünyaya gelen Karayalçın, Türkiye’de hem yerel yönetim hem de merkezi siyaset sahnesinde üst düzey görevler üstlenmiştir.

Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünde tamamlayan Karayalçın, 1968 yılında mezun olmuştur. Akademik ve mesleki gelişim sürecinde kalkınma ekonomisi üzerine İngiltere’de eğitim almış, böylece uluslararası perspektif kazanmıştır.

Kariyerine Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) uzman yardımcısı ve uzman olarak başlayan Karayalçın, kamu yönetimi alanında teknik bilgi birikimini geliştirmiştir. 1978-1979 yıllarında Köy İşleri Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunarak bürokrasi tecrübesini artırmıştır.

Şehirleşme ve konut politikaları alanındaki en önemli katkılarından biri, Batıkent projesinin öncülüğünü yapmasıdır. Bu proje, Ankara’nın planlı gelişiminde kritik bir rol oynamış ve Karayalçın’ın kentleşme vizyonunun en somut örneklerinden biri olmuştur. Ayrıca Kent-Koop bünyesinde uzun yıllar yöneticilik yaparak kooperatifçilik modelinin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Uluslararası alanda da tanınan Karayalçın, 1986 yılında Dünya Konut Yılı Ödülü’ne layık görülmüş, aynı yıl çeşitli kurumlar tarafından yılın iş insanı ve başarılı yönetici ödülleriyle onurlandırılmıştır. Fransız hükümeti tarafından Légion d'honneur nişanı ile ödüllendirilmesi, uluslararası saygınlığını pekiştiren önemli bir gelişmedir.

MURAT KARAYALÇIN KAÇ YAŞINDA?

1943 yılında doğan Murat Karayalçın, 2026 yılı itibarıyla 83 yaşındadır.

MURAT KARAYALÇIN NERELİ?

Murat Karayalçın Samsun doğumludur. Ancak ailesi Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi kökenlidir. Bu yönüyle hem Karadeniz kültürünün hem de Anadolu’nun farklı sosyal yapılarının etkisini taşıyan bir geçmişe sahiptir.

Eğitim ve meslek hayatının büyük bölümünü Ankara’da sürdüren Karayalçın, özellikle başkentteki belediyecilik ve şehir planlama projeleriyle özdeşleşmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi sırasında kentin modernleşme sürecine önemli katkılar sunmuştur.

MURAT KARAYALÇIN SİYASİ KARİYERİ

Murat Karayalçın’ın siyasi kariyeri, yerel yönetimden ulusal siyasete uzanan çok katmanlı bir çizgiye sahiptir. 1989 yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu görevini 1993 yılına kadar sürdürmüştür.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, özellikle Batıkent gibi uydu kent projeleriyle şehir planlamasında modern ve sosyal belediyecilik anlayışını öne çıkarmıştır. Bu dönem, onun kentleşme politikalarındaki vizyonunun en belirgin şekilde uygulandığı yıllar olarak kabul edilir.

1993 yılında SHP Genel Başkanlığına seçilmesiyle birlikte siyasi kariyerinde yeni bir dönem başlamıştır. Aynı yıl kurulan DYP-SHP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görev almış, 1994-1995 yılları arasında ise Dışişleri Bakanı olarak Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etmiştir.

1995 yılında SHP’nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile birleşmesinin ardından genel başkanlık görevinden ayrılmıştır. Aynı yıl yapılan CHP kurultayında genel başkanlığa aday olmuş ancak seçimi kaybetmiştir.

1995 genel seçimlerinde CHP listesinden Samsun Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. Daha sonraki yıllarda yerel yönetim ve parti içi siyasette aktif rol almaya devam etmiştir.

1999 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday olmuş, ancak seçimi kazanamamıştır. Aynı yıl CHP olağanüstü kurultayında genel başkanlık için tekrar yarışmış fakat sonuç alamamıştır.

2001 yılında CHP’den ayrılarak yeni bir siyasi oluşum sürecine girmiş, 2002 yılında Sosyaldemokrat Halk Partisi’ni kurmuştur. Bu parti ile 2004 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş ancak başarı elde edememiştir.

2009 yerel seçimlerinde yeniden CHP adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş, fakat seçimleri kazanamamıştır. 2012-2014 yılları arasında CHP Parti Meclisi üyeliği yapmış, 2014-2015 döneminde ise CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Murat Karayalçın’ın siyasi kariyeri, Türkiye’de sosyal demokrat siyaset anlayışının gelişim sürecinde aktif rol alan bir isim olarak uzun yıllara yayılan bir etki alanı oluşturmuştur.