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Kırmızı bültenle aranan 65 şüpheli Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 65 şüpheli Türkiye'ye getirildi Haber Videosunu İzle
Kırmızı bültenle aranan 65 şüpheli Türkiye'ye getirildi
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İçişleri Bakanlığı tarafından kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 kişinin yakalanarak Türkiye’ye getirildiği bildirildi. Şüphelilerin kaçtıkları ülkelerin de belirtildiği açıklamada, çoğunun Gürcistan'ı tercih ettiği ortaya çıktı.

  • Kırmızı bültenle aranan 27 ve ulusal seviyede aranan 38 kişi olmak üzere toplam 65 şüpheli Türkiye'ye getirildi.
  • Yakalanan şüphelilerin 51'i Gürcistan'da, 7'si Almanya'da, 2'si Belçika'da, 1'i Avusturya'da, 1'i Bosna Hersek'te, 1'i Ukrayna'da, 1'i Yunanistan'da ve 1'i Kuzey Makedonya'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 kişinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 65 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

65'İ DE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; şüpheliler M.Y., İ.A., T.F., Ü.C., E.B., Ö.G., B.G., Ö.H., A.K., M.E., T.A., H.U., H.Y., M.Y., E.Ç., Ö.M.F., İ.H.K., H.K., M.Y., M.H.Ö., B.G., H.D., T.B., M.Y., İ.K., B.V. ve M.K. ile ulusal seviyede aranan N.K., M.A., H.Ö., A.A., Y.Ç., D.Ç., M.Ç., M.A.C., B.U., E.B., T.Ş., N.T., O.E., S.D., E.Ç., B.V., A.A., K.H., İ.C., H.E., T.T., S.A., M.Ç., E.K., U.Ş., U.K., F.Ö., B.Ç., Ü.D., Y.Ü., M.G., B.A., M.Ö., S.Ç., H.K., M.D., S.O. ve Ö.A.'nın Türkiye'ye getirildiği kaydedildi.

ÇOĞUNLUĞU BİR ÜLKEYİ TERCİH ETMİŞ

Aranan şahıslardan 51'inin Gürcistan'da, 7'sinin Almanya'da, 2'sinin Belçika'da, 1'inin Avusturya'da, 1'inin Bosna Hersek'te, 1'inin Ukrayna'da, 1'inin Yunanistan ve 1'inin Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye geri getirildiği bildirildi. 

BAKANLIK BÖYLE DUYURDU

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

İşte o liste:

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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