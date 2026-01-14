Murat Gülibrahimoğlu kimdir, ne iş yapıyor? İş insanı Murat Gülibrahimoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi?

İş dünyasında adı sıkça anılan ancak hakkında kamuoyuna açık sınırlı bilgi bulunan Murat Gülibrahimoğlu, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlantılı ihale süreçlerinde öne çıkan Murat Gülibrahimoğlu kimdir, ne iş yapıyor? İş insanı Murat Gülibrahimoğlu kaç yaşında, nereli? Murat Gülibrahimoğlu neden gündemde? Rabia Karaca, Murat Gülibrahimoğlu'nun eski sevgilisi mi? Detaylar haberimizde.

İŞ İNSANI MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU KİMDİR?

Murat Gülibrahimoğlu, günümüzde iş dünyasında adı sıkça geçen ancak kamuoyunda hakkında sınırlı bilgi bulunan bir iş insanıdır. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlantılı bazı ihale süreçlerinde adı öne çıkması, onu gündeme taşıyan başlıca etkenlerden biri olmuştur.

Resmi kaynaklarda Murat Gülibrahimoğlu'nun yaşamına dair detaylı bilgiler yer almasa da, bilinenler onun teknoloji ve yazılım alanında güçlü bir kariyere sahip olduğudur. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nden mezun olan Gülibrahimoğlu, eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra yazılım mühendisliği kariyerine adım atmıştır.

İş dünyasında özellikle girişimcilik ve yazılım alanındaki deneyimleri ile tanınan Gülibrahimoğlu, kariyeri boyunca birçok projede aktif rol almış, teknoloji tabanlı çözümler üretmiştir. Ancak, kamuoyunda daha çok İBB soruşturması kapsamında adı geçen bir iş insanı olarak bilinir.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Murat Gülibrahimoğlu, temel olarak bilgisayar mühendisliği ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet göstermektedir. Kariyerine yazılım mühendisi olarak başlamış ve kısa sürede girişimcilik alanına yönelmiştir.

Gülibrahimoğlu'nun faaliyetleri arasında yazılım geliştirme projeleri, teknoloji danışmanlığı ve girişimcilik deneyimleri öne çıkmaktadır. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı bazı ihale süreçlerinde adı geçtiği için, kamu ve özel sektör projelerinde aktif rol aldığı düşünülmektedir.

Her ne kadar detaylı iş portföyü kamuya açıklanmamış olsa da, yazılım ve teknoloji odaklı projelerde deneyimli bir iş insanı olarak tanımlanabilir.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Murat Gülibrahimoğlu'nun doğum tarihi veya yaşı hakkında resmi bir veri bulunmamaktadır.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU NERELİ?

Murat Gülibrahimoğlu'nun aslen hangi şehirden olduğu kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU NEDEN GÜNDEMDE?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında, hafriyat sahaları ve taş ocaklarını tekeline alarak yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir sağladığı iddia edilen firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu ile ilgili dikkat çeken itiraflar gündeme geldi. Rabia Karaca, Gülibrahimoğlu ile aşk yaşadıkları dönemde birlikte yurt dışına gidip kumar oynadıklarını açıkladı.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU VE RABİA KARACA SEVGİLİ MİYDİ?

"Başımdan geçen kötü bir olayı anlatacağım. Murat Gülibrahimoğlu ile 2022 Nisan ayında C.A. isimli psikolog kız beni tanıştırdı. Bu kız benim üzerimden maddi menfaat elde etti. Murat Gülibrahimoğlu ile çok kez cinsel birliktelik yaşadık ve kendisi İBB'den yüksek miktarlarda para kazanıyordu. Bu paralar ile beni ve arkadaşlarımı kullanıp özel uçaklarda gezdirerek, lüks eşyalar alarak bizleri kandırdı. Gösterilen uçak fotoğrafı ne yazık ki doğrudur, beni zenginlikleriyle kandırıp kullandılar. Hatta fotoğrafta sağ tarafta saati gözüken kişi Fatih Keleş'tir. Fatih Keleş çok kötü bir adamdır, çok kez bizim gibi mağdurları kullandı. Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş'e sürekli kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB'nin Cebeci'deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlar. Fatih Keleş 2022 Ramazan ayında beni annemin evinden zorla çıkararak, Beykoz Kavacık'taki Günyüzü Konakları'na götürdü. Bana hizmetçi rolü vererek kahve ve meyve servisi yaptırdı, sohbette sürekli döküm sahası konuşuluyordu. Döküm sahasından günde 50 milyon kazandıklarını, paraların kimlere dağıtılması gerektiğini konuşuyordu. Ne yazık ki benim bu sohbetlere şahit olma nedenim, o an bana verilen meyve servis göreviydi. Murat, Ramazan ayında akşamları sadece esrar içerdi. Asla kokain kullanmazdı. Fatih ise esrarı Murat'tan alıp içti. Bulunduğum ev Murat'ın eviydi" dedi.

"İBB'DEN KAZANDIĞI 200 BİN DOLARI KUMARDA 5 DAKİKADA KAYBETTİ"

"Masadaki dönen rakamlar korkunçtu, beş dakikada 200 bin dolar kaybettiğini net olarak ne yazık ki hatırlıyorum. Bu paralar maalesef İBB'den kazandığı paralardı. Videodaki anlar her şeyi ortaya çıkaracaktır. Telefonumda bulunan 48.526 fotoğraf incelendiğinde tüm bu yaşadığım beni kullandıkları hayat ne yazık ki ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU PARTİSİ

''2 numaralı fotoğraf Murat'ın doğum günü pastasıdır. 48 saat uyuşturucu ve eğlence partimizin devam ettiğinin bir diğer ispatıdır. Murat esrarı yatak odasındaki çekmeceden çıkarıp oradakilere ikram ederdi. 3 numaralı fotoğraf, Murat'ın uyuşturucu ve cinsellik temalı partisinin devamıdır" dedi.

FUHUŞ PARTİLERİ

''Jet içerisinde seks yapılan bir oda vardı. Arkadaşlarımın arka odada birliktelik yaşadığı, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş ve kadınlarla bu uçakta geziyorduk. Telefonumdaki fotoğraflar ile bu uçak aynıdır. Bu paraları bizlere Murat Gülibrahimoğlu dağıtır, eğlendirirdi. Çevremdeki diğer arkadaşlarımı kendi çevrelerine aracılık edip paslardı. Gösterdiğiniz telefonumda çıkan dansöz oynatılan uyuşturucu kullanılan ev benim meyve servisi ettiğim o evdir. Keşke bu anlara tanıklık etmeseydim. Benim, vücudumu kullanarak bu iğrenç yaşantıya sürükleyen kişilerden toplum olarak şıkayetçiyim. Telefonumda çıkan fotoğrafları ve videoları gösterdikçe bu utanç verici anları anlatmaya devam ediyorum. Murat Gülibrahimoğlu ile ilişkimde ne yazık ki uyuşturucu bataklığından kurtulamadım. Göstermiş olduğunuz fotoğrafta onun özel uçağında seyahat ediyordum.'' dedi.