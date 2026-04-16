Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen silahlı saldırı olaylarıyla ilgili halkı yanıltıcı, tehdit ve eylem çağrısı içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen bin 115 internet sitesinin erişme kapatıldığını ve 127 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
OKUL SALDIRILARININ ARDINDAN ORTALIĞI KARIŞTIRDILAR
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan okul saldırıları, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Saldırıların ardından özellikle sosyal medyada yanıltıcı bilgi paylaşıp halkı tehdit eden kişilerle ilgili emniyet harekete geçti.
127 KİŞİ YAKALANDI, BİN 115 SİTE ERİŞİME ENGELLENDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında bin 115 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edilmiş; 127 şahıs yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir. Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.