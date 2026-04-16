Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleşen silahlı saldırılar sonrası halkı yanıltan ve tehdit içeren 1.115 internet sitesinin erişiminin engellendiğini açıkladı. 127 şüpheli yakalandı.

OKUL SALDIRILARININ ARDINDAN ORTALIĞI KARIŞTIRDILAR

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan okul saldırıları, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Saldırıların ardından özellikle sosyal medyada yanıltıcı bilgi paylaşıp halkı tehdit eden kişilerle ilgili emniyet harekete geçti.

127 KİŞİ YAKALANDI, BİN 115 SİTE ERİŞİME ENGELLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında bin 115 URL adresine erişim engeli getirilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edilmiş; 127 şahıs yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir. Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı