Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenirken, 13 kişi de gözaltına alındı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

"'BİRİSİNİ VURDUM' SÖZLERİNİ OĞLUMDAN DUYDUM"

Oğlunun Gülistan'la ilişkisinin düzeyini bilmediğini belirten Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in silahla gezdiğini oğlundan duyduğunu söyledi. Celal Altaş'ın ifadesinde, "Bir sefer polis K noktasında atış bile yapmışlar. Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak 'Ben bu silahla birisini vurdum’ demişti” sözlerini bizzat oğlumdan duydum." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"OĞLUM BELLİ Kİ BİR ŞEYLER SAKLIYOR"

Oğlunun bit şeyler bildiğini ancak konuşmadığını kaydeden Altaş, "Oğlum belli ki bir şeyler saklıyor. Bir şeylerden korkuyor. Bir şeye şahit olmuş olabilir." derken, Umut'un Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'yu üç kez neden aradığına dair net bir açıklama sunamadı. Celal Altaş, oğlu Umut'un Aygül Doku'yu kendi isteğiyle değil, Mustafa Türkay Sonel'in yönlendirmesiyle aramış olabileceğini düşündüğünü derken, "Türkay oğlumu bu konuda kullanmış ve Aygül’ü aratmış olabilir” diye konuştu.

"YÜKLÜ MİKTARDA PARA LAZIM, TEHDİT EDİLİYORUM"

Oğlunun ABD'de tehdit altında olabileceğini düşündüğünü söyleyen Celal Altaş, Umut'un kendisine, "Yüklü miktarda para lazım, tehdit ediliyorum” dediğini aktardı. Celal Altaş, oğlu Umut'un Meksika'ya 2023 yılında kaçak yollarla girdiğini, ABD'ye de kaçak geçiş yaptığını belirtti.

"KAMERA KAYITLARI SİLİNMİŞ"

Celal Altaş'ın ifadesinde, "kamera kaydı" detayı da dikkat çekti. Altaş, Aygül Doku ile yaptığı görüşmede "Kamera kayıtları silinmiş, hastane kayıtları silinmiş” dediğini aktarırken, kayıtlar silindiyse bunun sadece o şehrin mülki amirinin yönlendirmesi veya talimatıyla mümkün olabileceğini belirttiği öğrenildi.