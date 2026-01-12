İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Peki, Murat Çalık'ın hastalığı nedir? Murat Çalık kanser mi, ne kanseri? Detaylar haberimizde.

MURAT ÇALIK'IN HASTALIĞI NEDİR?

İzmir Buca Kırıklar Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çalık'ın, boynunda tespit edilen kitle nedeniyle ameliyat edilmesine karar verildi. Yetkililer, operasyonun ertelenmemesi gerektiğini belirterek, kritik bölgede yer alan kitlenin alınmasının önemine dikkat çekti.

Daha önce iki kez kanseri yenen Mehmet Murat Çalık, cezaevinde bulunduğu süre içinde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Çalık, aynı zamanda anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı. Son olarak İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene edilen Çalık'ın, doktorların değerlendirmesi sonrası tekrar ameliyat edilmesine karar verildi.

Çalık, hastaneye geldiğinde ailesine ve yakınlarına hastane odasının camından el sallayarak selam verdi. Bu durum, hem sağlık durumunun stabil olduğunu hem de moralinin yüksek olduğunu gösteriyor.

MURAT ÇALIK KANSER Mİ NE KANSERİ?

Mehmet Murat Çalık, geçmişte iki kez kanserle mücadele etmiş bir isim olarak tanınıyor. Önceki süreçlerde yaşadığı sağlık sorunları, cezaevinde de devam etti. Lenf ile ilgili yaşadığı süreç, boynunda oluşan kitlenin operasyonla alınmasını gerektiriyor.

Çalık'ın eşi Zehra Çalık, kitlenin kritik bir bölgede bulunduğunu ve operasyonun ertelenmemesi gerektiğini ifade etti. Zehra Çalık, yaptığı açıklamada, "Hakikaten de dediğiniz gibi kitle riskli bir bölgede, kritik bir noktada. Yine o lenf ile ilgili yaşadığı süreçle alakalı onun bir altında yine bir kitle oluştuğu için o alınacak" dedi.

Önceki kanser deneyimleri ve cezaevindeki sağlık müdahaleleri, Mehmet Murat Çalık'ın bu süreçte ciddi bir gözetim ve tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Doktorlar, operasyonun sağlığı açısından hayati önem taşıdığını belirtiyor ve ailesi, hekimlere olan güvenini vurguluyor.