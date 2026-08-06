Muhtemel Aşk 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

• Ekin Koç (Kadir)

• Feyyaz Şerifoğlu (Tolga)

• Ayça Ayşin Turan (Defne)

• Melis Minkari (Zeynep)

• Hayal Köseoğlu (Melis)

• Evrim Doğan (Mine)

• Selen Domaç (Suzan Poyraz)

• Özgür Berber (Oğuz Derin)

• Tugay Erdoğan (Yavuz)

• Ege Erkal (Yiğit)

• Melisa Berberoğlu (Leyla Emindağ)

• Müge Bayramoğlu (Özlem Baktıner)

• Bahtiyar Memili (Selim Kartal)

MUHTEMEL AŞK OYUNCULARI

Kadrosunda birbirinden başarılı isimleri buluşturan Muhtemel Aşk dizisi, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi oyuncular yer alıyor. Yapım, güçlü kadrosuyla sezonun iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

MUHTEMEL AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Muhtemel Aşk dizisinin çekimleri İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Modern şehir yaşamını yansıtan mekanların tercih edildiği yapımda, hikâyenin atmosferi görsel açıdan güçlendirilerek izleyiciye aktarılıyor.

MUHTEMEL AŞK KONUSU NEDİR?

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi, ailesinin sorumluluğunu tek başına üstlenen başarılı avukat Defne Derin’in hayat mücadelesini konu alıyor. İş ve özel hayat arasında sıkışan Defne, yaşanan beklenmedik bir kriz sonrası kendisini büyük bir çıkmazın içinde bulur.

Çaresizlikle aldığı bir karar onu Bartıner Holding’in varisi olan eski bir okul arkadaşından yardım istemeye götürür. Bu adım, Defne’yi ait olmadığını düşündüğü seçkin bir davete sürükler ve hayatının yönünü tamamen değiştirir. O gece karşılaştığı Tolga Erez ve Kadir Emindağ, onun hem kalbini hem de hayatını etkileyecek olayların başlangıcını oluşturur. Attığı tek bir karar, geri dönüşü olmayan bir sürecin kapısını aralar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Yayınlanan tanıtımda Kadir, Defne'yi Tolga'nın yanında görmesiyle ikili arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Yeni bölümde iki âşığın ilişkisi çıkmaza sürüklenirken, Kadir'in Defne için seslendirdiği duygusal şarkı yürekleri burkuyor. Tanıtımın finalinde ise Kadir'in Defne'den ayrılmasının ardından Defne'nin kaza yapması heyecanı zirveye taşıyor. Yaşanacak gelişmeler, yeni bölüme dair merakı daha da artırıyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defne, Kadir'i unutabilmek için İstanbul'dan gitmeye karar verirken, kader ikisini bir kez daha aynı yola çıkarır. Birlikte çıktıkları beklenmedik yolculuk, bastırmaya çalıştıkları duyguları yeniden gün yüzüne çıkarırken, aralarına giren yeni bir isim Defne'nin hiç hesap etmediği bir kıskançlıkla yüzleşmesine neden olur. Öte yandan şirket cephesinde alınacak kritik kararlar tüm dengeleri değiştirirken, Selma ve Leyla'nın hamleleri Defne ile Kadir'in aşkını bir kez daha çıkmaza sürükler. Aşkın, gururun ve kıskançlığın iç içe geçtiği bu bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeler, Defne ile Kadir'i hiç beklemedikleri bir yüzleşmenin eşiğine getirecektir..